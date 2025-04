Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","shortLead":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","id":"20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"5ebc7afc-c15a-499d-a97a-5a635dde10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","timestamp":"2025. április. 29. 06:23","title":"Napos, csapadékmentes keddünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","shortLead":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","id":"20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"d9955237-5c85-4136-97f1-6950d2966b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","timestamp":"2025. április. 29. 06:46","title":"Négyen meghaltak, miután egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis táboron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a283a35a-f7f7-4deb-b0c2-46ebb0afb8f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az izraeli kormány több halottról tud, mint amennyit eddig beismertek.","shortLead":"Úgy tűnik, az izraeli kormány több halottról tud, mint amennyit eddig beismertek.","id":"20250430_benjamin-netanjahu-izrael-gazai-ovezet-hamasz-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a283a35a-f7f7-4deb-b0c2-46ebb0afb8f5.jpg","index":0,"item":"7c60c0e7-a8d7-4191-b519-8fd7d5c10c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_benjamin-netanjahu-izrael-gazai-ovezet-hamasz-tusz","timestamp":"2025. április. 30. 14:29","title":"Elszólta magát Netanjahu felesége a gázai túszokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges intelligencia előretörését mutathatja.","shortLead":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges...","id":"20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c.jpg","index":0,"item":"b95bb7a7-1834-40a3-b3d0-e0009697b099","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","timestamp":"2025. április. 29. 17:33","title":"Különleges show-t kap az Android a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38509e5-7fe3-403b-8c7a-2e07e7e08ed5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének filmjét október 23-án mutatják be.","shortLead":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének filmjét október 23-án mutatják be.","id":"20250429_Megjelent-Nemes-Jeles-Laszlo-uj-filmjenek-az-Arvanak-az-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38509e5-7fe3-403b-8c7a-2e07e7e08ed5.jpg","index":0,"item":"7484aa64-6291-4a5b-8142-4582f7dcbb74","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Megjelent-Nemes-Jeles-Laszlo-uj-filmjenek-az-Arvanak-az-elozetese","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Megjelent Nemes Jeles László új filmjének, az Árvának az előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acafd04e-859b-4bba-b351-e2ff076a8e72","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Világméretű, több mint száz éven át húzódó konfliktussorozat egyik állomása volt csupán a 250 éve kitört amerikai függetlenségi háború – állítják történészek. A csatákat elsősorban nem a szabadságért, hanem a globális hatalomért és a kereskedelmi haszonért vívták.","shortLead":"Világméretű, több mint száz éven át húzódó konfliktussorozat egyik állomása volt csupán a 250 éve kitört amerikai...","id":"20250429_hvg-amerikai-fuggetlensegi-haboru-lexington-india-globalis-hatalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acafd04e-859b-4bba-b351-e2ff076a8e72.jpg","index":0,"item":"1d04f245-02f9-4c45-bac2-07d38f79af95","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-amerikai-fuggetlensegi-haboru-lexington-india-globalis-hatalom","timestamp":"2025. április. 29. 16:00","title":"A britek és a franciák évszázados háborújából az Egyesült Államok jött ki a világ uraként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes a stabil közlekedésre.","shortLead":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes...","id":"20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5.jpg","index":0,"item":"1af09e95-ea26-425a-998b-4569eaa5eeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","timestamp":"2025. április. 29. 14:03","title":"Úgy járkál ez a kínai humanoid robot, mint egy ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]