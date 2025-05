Részben elmaradt az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek hétfőre tervezett közös hadgyakorlata a Dél-kínai-tengeren, mert még órákkal a gyakorlat előtt elsüllyedt az a második világháborús hadihajó, amelynek elsüllyesztése lett volna a feladat.

A Fülöp-szigeteki haditengerészet által 2021-ben nyugalmazott, Miguel Malvar nevű hadihajó vontatás közben elkezdett vízzel megtelni, majd az északnyugati Zambales tartomány partjaitól 30 kilométerre elsüllyedt. Illetékesek közlése szerint senki sem tartózkodott a hajón.

Elements of Balikatan 40-2025 MARSTRIKE live fire cancelled



The Balikatan 40-2025 Maritime Strike target vessel sank off the west coast of the Philippines prior to the event commencing today.



The decommissioned BRP Miguel Malvar (PS-19) took on water while being positioned… pic.twitter.com/ES5nriiCt1