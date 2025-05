Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e401c622-2993-4e5e-a337-6bd24db7f29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tízhektáros telken áll a több mint 850 négyzetméteres, 1,7 milliárdos luxusvilla, amelyet egy Dorottya utcai cég vásárolt meg.","shortLead":"Tízhektáros telken áll a több mint 850 négyzetméteres, 1,7 milliárdos luxusvilla, amelyet egy Dorottya utcai cég...","id":"20250505_Megtalaltuk-az-olaszorszagi-Orban-villat-amirol-42-kepet-kozolt-egy-ingatlanos-oldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e401c622-2993-4e5e-a337-6bd24db7f29f.jpg","index":0,"item":"82b88a6f-5ce5-4d43-8192-08634a342b3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250505_Megtalaltuk-az-olaszorszagi-Orban-villat-amirol-42-kepet-kozolt-egy-ingatlanos-oldal","timestamp":"2025. május. 05. 15:12","title":"Megnézheti belülről az olasz sajtóban felkapott lombardiai villát, egy ingatlanos oldal 42 képet közölt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae11e62-2513-4c70-acc2-8d2d37671ff8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt jelentene.","shortLead":"Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt...","id":"20250505_romania-elnokvalasztas-kelemen-hunor-george-simion-nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae11e62-2513-4c70-acc2-8d2d37671ff8.jpg","index":0,"item":"f78c43bb-ad4c-4f52-bbca-b0544f84c7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_romania-elnokvalasztas-kelemen-hunor-george-simion-nicusor-dan","timestamp":"2025. május. 05. 10:37","title":"Az RMDSZ elnöke Nicusor Dan támogatására szólította fel a romániai magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc2ba85-e2d3-44bc-9747-2324e84c4e1e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Alpine Holding kft. nagy tartozásra nagy hitelt kapott.","shortLead":"Az Alpine Holding kft. nagy tartozásra nagy hitelt kapott.","id":"20250505_Windisch-Laszlo-ASZ-MBH-Bank-Meszaros-Lorinc-hitel-MNB-Alpine-Holding-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc2ba85-e2d3-44bc-9747-2324e84c4e1e.jpg","index":0,"item":"372a45d7-e9d4-4a74-8373-b907de9d8f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_Windisch-Laszlo-ASZ-MBH-Bank-Meszaros-Lorinc-hitel-MNB-Alpine-Holding-Kft","timestamp":"2025. május. 05. 09:13","title":"Az ÁSZ-elnök most se nevezte nevén Mészáros bankját, de elárulta, hogy az mire adott kölcsönt egy 233 milliárdos adósságú MNB-cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Windisch László szerint nem vizsgálják a Tisza Pártot. 