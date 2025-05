Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","shortLead":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","id":"20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c.jpg","index":0,"item":"63635dde-6e7c-4cd8-b0e1-c2ccd0b41c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","timestamp":"2025. május. 05. 16:17","title":"Túltolták a bulit a bikinis influenszerek, elsüllyesztettek egy Lamborghini jachtot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","shortLead":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","id":"20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a.jpg","index":0,"item":"05ecc5db-104a-4a81-9bc6-39678d02728e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","timestamp":"2025. május. 06. 14:12","title":"Százmilliárd eurónyi termékre lengetett be vámot az EU Trumpnak, ha nem sikerül megállapodniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","shortLead":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","id":"20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113.jpg","index":0,"item":"fd070026-5aa6-4f54-99c3-b21928ff867e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","timestamp":"2025. május. 05. 20:20","title":"Egyedi Mercedes-AMG készült Brad Pitt F1-es filmje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","shortLead":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","id":"20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f.jpg","index":0,"item":"881553df-e2c4-44d0-bfb6-b1117d5968ab","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","timestamp":"2025. május. 06. 11:03","title":"Arénakoncertet ad Budapesten a Roxette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52097b4-270e-4476-a968-5653426ca552","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.","id":"20250506_motorsport-supersport-championship-tomegbaleset-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c52097b4-270e-4476-a968-5653426ca552.jpg","index":0,"item":"49992a56-3b69-4239-a0f5-2e772ce3563b","keywords":null,"link":"/sport/20250506_motorsport-supersport-championship-tomegbaleset-halaleset","timestamp":"2025. május. 06. 10:22","title":"Két motoros meghalt egy brit versenypályán történt tömegbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673f88bb-5263-4469-8401-d03223822b82","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonul be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mikor száll fel az első füst, és mi a helyzet Erdő Péterrel? – mutatunk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonul be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673f88bb-5263-4469-8401-d03223822b82.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Erdő Péter a befutó a magyar fogadóknál, a Vatikán megerősített kibervédelemmel, a bíborosok a Konklávé filmmel készülnek – kövesse velünk élőben a pápaválasztás eseményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX központja működik. Ez jóval többről szól, mint egyszerű közigazgatási szójátékról.","shortLead":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX...","id":"20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0.jpg","index":0,"item":"af8a3d1f-e369-4a5a-9e8a-892ab97a588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 20:14","title":"Saját városa lett Elon Musknak. Mi lehet a „texasi utópia” célja? Mi lesz Csillagvárosból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]