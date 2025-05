Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b939d15-1d7a-45d9-aa0b-2dd5e3206f82","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elnök leszedte a keresztvizet egy műsorvezetőről, aki szerinte másként gondolja.","shortLead":"Az elnök leszedte a keresztvizet egy műsorvezetőről, aki szerinte másként gondolja.","id":"20250512_trump-xiv-leo-abc-news-martha-raddatz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b939d15-1d7a-45d9-aa0b-2dd5e3206f82.jpg","index":0,"item":"3fff8686-3371-4f4b-9933-25dd734b8da3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_trump-xiv-leo-abc-news-martha-raddatz","timestamp":"2025. május. 12. 12:40","title":"Úgy tűnik, Trump azt gondolja, hogy a pápát is miatta választották meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és Oroszország között.","shortLead":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és...","id":"20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"798e38a8-3b36-4e3f-bc01-b68e88b6aac7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","timestamp":"2025. május. 12. 21:10","title":"Zelenszkij támogatja, hogy Trump is részt vegyen az isztambuli találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","id":"20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141.jpg","index":0,"item":"4e44100c-6855-4cb6-91e5-ced62425f5a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","timestamp":"2025. május. 13. 17:39","title":"Trump 142 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit a Stratolaunch fejleszt.","shortLead":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit...","id":"20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51.jpg","index":0,"item":"a49c6997-5926-4a6f-8ad5-befa4b5d9695","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","timestamp":"2025. május. 12. 18:03","title":"6200 km/h-val száguldott a Pentagon hiperszonikus drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Néha úgy tűnik, Schwab Richárd vallási vezető, akit ezrek követnek, vállalva a szigorú életmódtanácsokat. A belgyógyász-gasztroenterológus saját bevallása szerint a legtöbb bírálatot az alkoholtilalom miatt kapja. Életmódváltó programja, amelyet közösségével országszerte hirdetnek, a nyitott, szabálykövető és érzelmileg stabil emberek között nagyon sikeres. Bár ők nincsenek túl sokan Magyarországon, Schwab társadalmi hatást akar kiváltani, és azt mondja, ha valaki tartja a szabályokat, „tálcán jön” a jó életminőség. HVG-Portré.","shortLead":"Néha úgy tűnik, Schwab Richárd vallási vezető, akit ezrek követnek, vállalva a szigorú életmódtanácsokat...","id":"20250512_hvg-Portre-Schwab-Richard-gasztroenterologus-belgyogyasz-taplalkozas-egeszseges-eletmod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"30f960bf-99f9-4098-a111-9e12c8b855df","keywords":null,"link":"/360/20250512_hvg-Portre-Schwab-Richard-gasztroenterologus-belgyogyasz-taplalkozas-egeszseges-eletmod","timestamp":"2025. május. 12. 13:59","title":"Schwab Richárd: Ha Demján Sándor élne, most is neki dolgoznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586bd72-24a2-4fc5-82e8-0f395d5a1ede","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Van olyan kérdés, amelyben a nyugdíjasok komoly többsége sorakozott fel egy tiszás javaslat mögött – igaz, anélkül, hogy tudták volna, melyik párttól származik az adott ötlet.","shortLead":"Van olyan kérdés, amelyben a nyugdíjasok komoly többsége sorakozott fel egy tiszás javaslat mögött – igaz, anélkül...","id":"20250512_median-tisza-fidesz-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6586bd72-24a2-4fc5-82e8-0f395d5a1ede.jpg","index":0,"item":"d87a0845-6da1-4f8a-8244-8fcd6d70a78c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_median-tisza-fidesz-nyugdijasok","timestamp":"2025. május. 12. 12:17","title":"Medián: A Tisza eléri a nyugdíjasokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba helyezte az elbontását, korábban már ideiglenes védelmet adott az építési miniszter. Most műemlékké is nyilvánítaná.","shortLead":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba...","id":"20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422.jpg","index":0,"item":"3f38ffb4-db79-4951-8ccb-b7072a574b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","timestamp":"2025. május. 13. 10:08","title":"Lázár János „nemzeti emlékként” műemléki védelmet ad a hegyvidéki turulszobornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","shortLead":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","id":"20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"4a402662-412f-444d-9945-eb1aebb8b2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","timestamp":"2025. május. 12. 14:01","title":"Az egész világ örül az amerikai–kínai megállapodásnak, de van néhány kivétel, például a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]