[{"available":true,"c_guid":"b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ingyenesség helyett ezreket fizethettek, akik beszorultak a kapuknál kialakult sorba.","shortLead":"Az ingyenesség helyett ezreket fizethettek, akik beszorultak a kapuknál kialakult sorba.","id":"20250513_Korlatozta-az-ingyenes-parkolast-a-Budapest-Airport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86.jpg","index":0,"item":"94f798ac-bc9e-4b19-b323-2085efabab70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Korlatozta-az-ingyenes-parkolast-a-Budapest-Airport","timestamp":"2025. május. 13. 10:25","title":"Korlátozták a pár perces ingyenes parkolást a ferihegyi repülőtéren, káosz lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget most teljes egészében nyilvánosságra hozták. Magyarország többször is előkerül benne, a sajtó megregulázásának ötpontos receptjét a magyar kormány tevékenysége alapján ismerteti. Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját elrettentő példaként idézi.","shortLead":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget...","id":"20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39.jpg","index":0,"item":"cbc143e3-b063-42f2-b0c0-62ab63d05402","keywords":null,"link":"/360/20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","timestamp":"2025. május. 14. 12:04","title":"„Szabad embereknek szabad sajtóra van szükségük” – a magyar kormány alattomos médiapolitikájáról is ír a The New York Times kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a808deca-3924-4405-85df-231631b9baf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét többen gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. A hivatalos rész után a Bem József térre vonultak, Hadházy Ákos itt is tartott egy rövid beszédet, majd többen átmentek egy újabb helyszínre. ","shortLead":"Kedden ismét többen gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250513_hadhazy-akos-tuntetes-gyulekezesi-jog-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a808deca-3924-4405-85df-231631b9baf6.jpg","index":0,"item":"25883d6b-d03b-4145-9ee9-0567abd84eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_hadhazy-akos-tuntetes-gyulekezesi-jog-ferenciek-tere","timestamp":"2025. május. 13. 17:27","title":"Ismét tüntetett a Ferenciek terén Hadházy Ákos, majd a tömeggel a Külügyminisztériumhoz vonult, és volt, akivel még a Honvédelmi Minisztériumhoz is átgyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","shortLead":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","id":"20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6.jpg","index":0,"item":"688aa007-0314-4dba-85fb-ae44f5580a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","timestamp":"2025. május. 14. 06:41","title":"Látványosan finom tuningot kapott az új BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","shortLead":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","id":"20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae.jpg","index":0,"item":"c14a77a6-9e9a-423e-8a14-8bd195a83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","timestamp":"2025. május. 13. 11:03","title":"Várja már a GTA 6-ot? Lehet, hogy előtte még jön egy másik nagy dobás is a fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja – az egészségtelen étkezés pedig pont ehhez járulhat hozzá egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja –...","id":"20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515.jpg","index":0,"item":"eb3e68de-6367-4549-8e56-a76e355813bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","timestamp":"2025. május. 13. 20:03","title":"Hamarabb jöhet meg az első menstruáció az egészségtelenül étkező lányoknál – és ennek súlyos következménye lehet később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","shortLead":"„Nem Ferenc, hanem Szent Péter utódját kerestük” – mondta a HVG-nek Német László belgrádi érsek, pápaválasztó bíboros.","id":"20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d43028a-cab2-4d07-b1d9-5ea6c7f83838.jpg","index":0,"item":"6149eec2-5d15-472c-9b53-616d3f03da9c","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-konklave-leo-papa-nemet-laszlo-biboros-belgradi-ersek-interju","timestamp":"2025. május. 14. 14:00","title":"„Ilyen helyzetekben tolakodó természetű vagyok” – így került az új pápa asztalához az ünnepi vacsorán Német László belgrádi érsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán titkosszolgálatok segítésével vádolják. Ruszin-Szendi szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat inkompetens vezetése a ludas a fiaskóért, mely nemrég került oda teljesen idegen területről.","shortLead":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán...","id":"20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"c6f7bb1f-dfb7-43d8-b08b-6d88cf34f6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","timestamp":"2025. május. 14. 11:41","title":"Ruszin-Szendi Romulusz nyílt levélben nevezi meg a kémbotrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]