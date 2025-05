Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 18. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","shortLead":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","id":"20250517_izrael-gaza-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953.jpg","index":0,"item":"6c3fbf7a-12fe-4e9d-a81a-d1b42ea63d40","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_izrael-gaza-tamadas","timestamp":"2025. május. 17. 11:48","title":"Trump hazautazott, Izrael támadásba lendült Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban megérteni, miben más, mint a földi sarki fények.","shortLead":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban...","id":"20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7.jpg","index":0,"item":"162215b2-9a6f-42d8-b145-7b63ebf57fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","timestamp":"2025. május. 18. 08:03","title":"Káprázatos felvételeket készített a James Webb űrteleszkóp a Jupiteren pompázó sarki fényről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai eszközöket használtak és tárgyakat dobáltak a pályára. Az MLSZ-nek 30 millió forintot kell fizetnie.","shortLead":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai...","id":"20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5.jpg","index":0,"item":"824d565d-1de6-4cee-8625-8498867356ec","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","timestamp":"2025. május. 17. 14:55","title":"Sportszerűtlen szurkolás miatt pénzbüntetésre és felfüggesztett szektorbezárásra büntette a magyar válogatottat az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64e8ee0-6186-489b-bdb7-f44fd84700a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző azt mondta Orbán Viktorról beszélve, hogy “az ilyen, régen hatalmon lévő emberek sorra buknak meg”, a bukás veszélye már közvetlen a kormányfőre nézve.","shortLead":"A politikai elemző azt mondta Orbán Viktorról beszélve, hogy “az ilyen, régen hatalmon lévő emberek sorra buknak...","id":"20250517_Tolgyessy-elmondta-miert-adhattak-be-pont-most-a-kulfoldi-tamogatasokat-ellehetetlenito-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c64e8ee0-6186-489b-bdb7-f44fd84700a6.jpg","index":0,"item":"389f68b4-8551-4042-beaf-d95db0b41f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Tolgyessy-elmondta-miert-adhattak-be-pont-most-a-kulfoldi-tamogatasokat-ellehetetlenito-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. május. 17. 12:28","title":"Tölgyessy: Megbillenőben a Fidesz, a veszély hatalmas érzete miatt jöttek elő a törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ac41f-79bf-4ed9-8ede-82a894aa3944","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányfő Facebook-oldalára kirakott előzetesbe az Ukrajna EU-tagsága elleni mondatokat vágták be.","shortLead":"A kormányfő Facebook-oldalára kirakott előzetesbe az Ukrajna EU-tagsága elleni mondatokat vágták be.","id":"20250517_Orban-harangozta-be-hogy-interjut-adott-Gonczi-Gabornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708ac41f-79bf-4ed9-8ede-82a894aa3944.jpg","index":0,"item":"fd56c812-85c5-4d08-84fd-45461c1f66bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Orban-harangozta-be-hogy-interjut-adott-Gonczi-Gabornak","timestamp":"2025. május. 17. 11:30","title":"Orbán Viktor beharangozta, hogy interjút adott Gönczi Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik század krónikáját német lányok szemén keresztül. A vörös szőnyegen Tom Cruise körül volt a legnagyobb a felhajtás, aki a Mission: Impossible utolsó részével zár le egy harminc éve tartó sorozatot és a karrierjének egy fontos szakaszát. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk a cannes-i filmfesztiválról.","shortLead":"Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik...","id":"20250517_cannes-filmfesztival-tom-cruise-mission-impossible","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23.jpg","index":0,"item":"e1e54edb-8728-406a-bca9-8a99fad58e67","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_cannes-filmfesztival-tom-cruise-mission-impossible","timestamp":"2025. május. 17. 15:48","title":"Lezárult Tom Cruise akcióhős korszaka Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kapitány kiment mosdóba, a másodpilóta pedig elvesztette eszméletét, így a több mint 200 utast szállító járat perceken keresztül irányítás nélkül maradt.","shortLead":"A kapitány kiment mosdóba, a másodpilóta pedig elvesztette eszméletét, így a több mint 200 utast szállító járat...","id":"20250517_lufthansa-repulogep-pilota-rosszullet-frankfurt-sevilla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157.jpg","index":0,"item":"1d97ddd6-fa0c-485e-b0b6-c8d3721619e8","keywords":null,"link":"/elet/20250517_lufthansa-repulogep-pilota-rosszullet-frankfurt-sevilla","timestamp":"2025. május. 17. 15:28","title":"Tíz percen át pilóta nélkül repült a Lufthansa egyik járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]