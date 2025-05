Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. ","shortLead":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is...","id":"20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a.jpg","index":0,"item":"1edcc74d-4bc4-4256-99b2-7eb84df6e930","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","timestamp":"2025. május. 18. 20:00","title":"Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ccc9c2-766a-4ab6-99c0-bc6a66842787","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külföldön járva sokakat a nyelvtudás hiánya riaszt vissza attól, hogy színházba menjenek. Lassan viszont már ez sem lesz gond, a mesterséges intelligencia itt is bizonyít: a néző valós időben, a saját nyelvére fordítva hallgathatja a színpadon történteket.","shortLead":"Külföldön járva sokakat a nyelvtudás hiánya riaszt vissza attól, hogy színházba menjenek. Lassan viszont már ez sem...","id":"20250517_mesterseges-intelligencia-szinkrontolmacs-off-broadway-tobbnyelvu-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ccc9c2-766a-4ab6-99c0-bc6a66842787.jpg","index":0,"item":"12aa77bc-ffdb-4663-9d69-bdb0bb99e5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_mesterseges-intelligencia-szinkrontolmacs-off-broadway-tobbnyelvu-szinhaz","timestamp":"2025. május. 17. 16:03","title":"Az összes néző különféle nyelvén egyszerre játszó színház? Már van ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","shortLead":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","id":"20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"62cba87c-040a-4a90-a037-056316ac7ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","timestamp":"2025. május. 19. 12:44","title":"Közel 20 ezer milliárd forint hever a magyaroknál készpénzben, valamint bankszámlán, lekötetlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","shortLead":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","id":"20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"d0e1c7e4-479b-4bf2-98b6-2888df4ef6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"Több mint 20 év csúszás után elindult a gigaprojekt, új városközpontot épít az OTP Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43508b91-e22f-4569-8b9f-4b3960e7865d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mihajlo Podoljak szerint Putyin csak „színlelt”, hogy csökkentse a ránehezedő nyomást.","shortLead":"Mihajlo Podoljak szerint Putyin csak „színlelt”, hogy csökkentse a ránehezedő nyomást.","id":"20250519_ukrajna-oroszorszag-haboru-mihajlo-podoljak-volodimir-zelenszkij-tanacsado-isztambuli-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43508b91-e22f-4569-8b9f-4b3960e7865d.jpg","index":0,"item":"9963c6a8-365a-45b4-af3e-32be433c3400","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_ukrajna-oroszorszag-haboru-mihajlo-podoljak-volodimir-zelenszkij-tanacsado-isztambuli-targyalasok","timestamp":"2025. május. 19. 12:56","title":"Zelenszkij tanácsadója: Isztambul bebizonyította, hogy Moszkva háborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A mostani amerikai politika nacionalista, kíméletlen és korrupt, és ez felbátorítja Orbán Viktort. Trump lemond a puha hatalomról, így meggyengül Amerika, és olyan autoriter hatalmak váltják fel a helyét, mint Oroszország és Kína. Az országoknak közösen kell szembeszállniuk Trumppal, mert csak akkor van rá esély, hogy az emberi jogok érvényesülhetnek. Nem valószínű, hogy valaha is bíróság elé kerülnek az olyan despoták, mint Putyin, és ez részben a Nyugat hibája. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A mostani amerikai politika nacionalista, kíméletlen és korrupt, és ez felbátorítja Orbán Viktort. Trump lemond a puha...","id":"20250519_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3783ca56-e9d9-4be1-b6a9-c56bc63ae4f1","keywords":null,"link":"/360/20250519_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 19. 10:44","title":"Der Standard-kommentár: Donald Trump az EU végső stressztesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti féktelen osztogatással erősítenék a kormánypártok győzelmi esélyeit.","shortLead":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti...","id":"20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"0fb73b7b-7505-4817-80e3-db3399078b6b","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","timestamp":"2025. május. 18. 10:00","title":"Megnéztük közelebbről a 2026-os költségvetést, és elképesztő arcátlanságokat is találtunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1c5204-221c-4465-b177-e0b33e3c94cc","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. A közéleti vitákat kommentszekciók sötét bugyraiban kell megnyerni, orosz mintára. ","shortLead":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. A közéleti...","id":"20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1c5204-221c-4465-b177-e0b33e3c94cc.jpg","index":0,"item":"eed9dd85-3880-4d69-9272-54bfa7c83778","keywords":null,"link":"/360/20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","timestamp":"2025. május. 18. 10:32","title":"Sötétben bujkáló fideszes trollok, kommenthuszárok, és klaviatúrapankrátorok, gyülekező!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]