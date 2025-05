Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdc8b8b5-b1b5-4137-96a6-94324fbf2cb7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia lehet gazdasági nehézségek ellenszere a topvezetők szerint – ez derül ki az IBM Institute for Business Value legfrissebb globális felméréséből, amely során 33 ország több mint kétezer cégvezetőjét kérdezték meg. A kutatás szerint az instabil gazdasági környezet ellenére a CEO-k 85 százaléka már a következő két évben megtérülést vár az MI-beruházásaitól, ugyanakkor az eredményekhez alapvető szemléletváltásra van szükség a vállalati működésben. A vállalati felsővezetők többsége a versenyelőny érdekében kockáztatni is kész az MI-fejlesztések terén.","shortLead":"A mesterséges intelligencia lehet gazdasági nehézségek ellenszere a topvezetők szerint – ez derül ki az IBM Institute...","id":"20250519_mesterseges-intelligencia-ceo-kutatas-ibm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc8b8b5-b1b5-4137-96a6-94324fbf2cb7.jpg","index":0,"item":"8b7b205d-1c2e-4c8f-9c97-82f1d291d3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_mesterseges-intelligencia-ceo-kutatas-ibm","timestamp":"2025. május. 19. 05:00","title":"2000 CEO válaszolt: ez lehet az ellenszer a gazdaság problémáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dbd0dd-742d-42ef-a6d7-dc3b4256f107","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni” – mondták a javaslatról.","shortLead":"„A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni” – mondták a javaslatról.","id":"20250518_Civilek-szakszervezetek-atlathatosagi-torveny-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20dbd0dd-742d-42ef-a6d7-dc3b4256f107.jpg","index":0,"item":"cbc4d3b3-98be-4ea5-a255-f3599f935986","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Civilek-szakszervezetek-atlathatosagi-torveny-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 18. 15:38","title":"„Civilek elleni bosszútörvény” a kormány javaslata a szakszervezetek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági miniszternek, örülhetnek a gyerekek.","shortLead":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági...","id":"20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"58e5834d-9294-4318-91b7-77051a829079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","timestamp":"2025. május. 19. 10:53","title":"Szomszédok újratöltve: Nagy Márton fogkrémet vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","shortLead":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","id":"20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"075ea27f-91df-43c8-90d2-351b2ed92ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","timestamp":"2025. május. 19. 08:25","title":"Kedd éjfélkor jár le az adóbevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar fiatal vesztette életét.","shortLead":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar...","id":"20250518_verocei-hajobaleset-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb.jpg","index":0,"item":"b1ac43da-f424-4745-8928-7c0230cc5e89","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_verocei-hajobaleset-video","timestamp":"2025. május. 18. 19:21","title":"Előkerült egy videó a verőcei hajótragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5682543-1b67-4135-973a-73b5de0477c2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mind a 106 választókerületben száz főt delegálnak a kampány-keménymagba a 24.hu értesülései szerint.","shortLead":"Mind a 106 választókerületben száz főt delegálnak a kampány-keménymagba a 24.hu értesülései szerint.","id":"20250518_harcosok-klubja-fidesz-tizezer-tag-szabalyok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5682543-1b67-4135-973a-73b5de0477c2.jpg","index":0,"item":"0c152e9d-966c-44a7-bd10-eba51d8de169","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_harcosok-klubja-fidesz-tizezer-tag-szabalyok-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 13:24","title":"Tízezer fideszest szervezhettek be Orbánék a Harcosok Klubjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más választásuk, mint a költözés.","shortLead":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más...","id":"20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db.jpg","index":0,"item":"1f6c64e9-320d-43b8-aedd-78a3e58dd48a","keywords":null,"link":"/elet/20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 10:45","title":"Moszkvából Budapestre menekült öt éve egy leszbikus pár, de itt is fogy körülöttük a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]