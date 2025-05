Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon egy élvonalbeli tudományos kutatásokat művelő új generáció.","shortLead":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon...","id":"20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e.jpg","index":0,"item":"52b8ad77-e1e6-4236-a65a-5daab57b8475","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","timestamp":"2025. május. 19. 15:13","title":"A felsőoktatás és a tudományos élet illiberális átalakítása ellen tiltakoztak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mikrorészecskék segíthetik a jövőben azt, hogy a több ismétlő oltást egyetlen vakcinával lehessen beadni, miközben a hatékonyság ugyanolyan marad.","shortLead":"Mikrorészecskék segíthetik a jövőben azt, hogy a több ismétlő oltást egyetlen vakcinával lehessen beadni, miközben...","id":"20250520_vakcinak-oltoanyagok-emlekezteto-immunizalas-egy-oltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"d8e3cc08-b716-45ac-9599-9cb6c566db06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vakcinak-oltoanyagok-emlekezteto-immunizalas-egy-oltas","timestamp":"2025. május. 20. 20:03","title":"Jól jött volna ez a Covid idején – áttörés jöhet a vakcináknál, felesleges lehet az emlékeztető oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","shortLead":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","id":"20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870.jpg","index":0,"item":"a21d3c84-87e7-4cbd-9578-d0361d023a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","timestamp":"2025. május. 19. 17:30","title":"Videó: „Nem értem, mi a gond” – mondta a sofőr, aki áthajtott a gyerekek közt a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügy hátterében az áll, hogy a légitársaság pert vesztett egy spanyol szakszervezettel szemben, amelyik egy korábbi bérrendezési megállapodást támadott meg.","shortLead":"Az ügy hátterében az áll, hogy a légitársaság pert vesztett egy spanyol szakszervezettel szemben, amelyik egy korábbi...","id":"20250520_ryanair-beremeles-visszafizettetes-legiutas-kiserok-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"35d91a7e-a905-4dc6-9a4a-97b1af5a2816","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_ryanair-beremeles-visszafizettetes-legiutas-kiserok-spanyolorszag","timestamp":"2025. május. 20. 16:10","title":"A Ryanair visszafizetteti a légiutas-kísérők egy részével a fizetésemelésük összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi szándékait.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter abban is reménykedik, hogy ezek alapján végre meg lehet ismerni az oroszok valódi...","id":"20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"26fd2d8e-9f95-4606-aeb7-def8004894a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_washington-rubio-oroszok-feltetelek-haboru","timestamp":"2025. május. 21. 08:10","title":"Washington azt várja, hogy Moszkva gyorsan ismerteti feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbc114a-8152-4216-8f8f-12b61e79277f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell teremteniük a közönségükkel.","shortLead":"A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell...","id":"20250520_evolut-lifestyle-marka-beauty-hirdetes-marketing-marka-omnipresence-AI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbc114a-8152-4216-8f8f-12b61e79277f.jpg","index":0,"item":"0f643f63-c9d2-4e99-b866-35aac6fa4c27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_evolut-lifestyle-marka-beauty-hirdetes-marketing-marka-omnipresence-AI","timestamp":"2025. május. 20. 06:22","title":"A lifestyle márkák titkos fegyvere a digitális térben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és máris itt az új kisregény. Írásmódja ugyanolyan töredezett, mint a világunk. Rejtett összefüggésekkel ábrázolja az eső áztatta közegbe vezető utat. Mit ismertünk fel későn az író szerint? Milyen az a nagy korszak, amelynek a végén vagyunk?","shortLead":"Sándor Ivánnak – aki nemrég töltötte be 95. életévét – az előző könyve, a Tiltott terület alig egy éve jelent meg, és...","id":"20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f517c78-e91e-4180-879d-1afbb94e2f25.jpg","index":0,"item":"7685b996-b30e-49fa-aedc-6132a5319469","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-sandor-ivan-iro-interju","timestamp":"2025. május. 20. 09:39","title":"„Ki vette észre itthon húsz éve, hogy a diktatúra előszobájában vagyunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]