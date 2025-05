Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e275e60-a4d9-4393-a544-a9f4640ba130","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250521_Marabu-Feknyuz-Harcra-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e275e60-a4d9-4393-a544-a9f4640ba130.jpg","index":0,"item":"bee13a1c-18ee-48ab-93c2-6064ddc8bc37","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Marabu-Feknyuz-Harcra-fel","timestamp":"2025. május. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Harcra fel, Lőrinc!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ab35cc-3ea2-473c-a893-34e59c5b5f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BYD Dolphin Surf 88 lóerős alapmodellje 220 kilométeres hatótávolságot ígér, ami városban akár a 356 kilométert is elérheti.","shortLead":"A BYD Dolphin Surf 88 lóerős alapmodellje 220 kilométeres hatótávolságot ígér, ami városban akár a 356 kilométert is...","id":"20250521_ledobta-az-arbombat-a-byd-dolphin-surf-olcso-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86ab35cc-3ea2-473c-a893-34e59c5b5f6c.jpg","index":0,"item":"26049b21-f186-4d5f-bd10-f5f264bf2d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_ledobta-az-arbombat-a-byd-dolphin-surf-olcso-uj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 21. 14:40","title":"Ledobta az árbombát a BYD: 7,99 millió forintos új villanyautó jött Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","shortLead":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","id":"20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061.jpg","index":0,"item":"3199cbe3-5fe4-41bf-933a-c99a1fdedda8","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","timestamp":"2025. május. 21. 16:04","title":"„Magyarország szégyene” – a szakszervezetek is kiakadtak az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai offenzívát és nem oldja fel a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatásának korlátozásait. ","shortLead":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai...","id":"20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"13a533d5-9e9e-4d5f-bb10-bb330b9ea89f","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","timestamp":"2025. május. 19. 20:31","title":"Közös közleményben ítélte el a brit, a francia és a kanadai kormány Izrael újabb gázai hadműveleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]