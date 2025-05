Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01d7e147-0e83-47e9-9f6e-7adf65eb4f7d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azért így is szépen hoztak a konyhára az előadók mögött álló cégek.","shortLead":"Azért így is szépen hoztak a konyhára az előadók mögött álló cégek.","id":"20250520_Valmar-Marics-Peti-Valkusz-Milan-VMP-Zenei-Produkcio-Kft-Gaspar-Laci-Gaspar-Niki-GL-Sztar-Bt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d7e147-0e83-47e9-9f6e-7adf65eb4f7d.jpg","index":0,"item":"cda0ffc7-fd37-497d-a240-d9c8812a5ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_Valmar-Marics-Peti-Valkusz-Milan-VMP-Zenei-Produkcio-Kft-Gaspar-Laci-Gaspar-Niki-GL-Sztar-Bt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 20. 13:14","title":"ValMarék és Gáspár Laciék profitja is jócskán csökkent tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","shortLead":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","id":"20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"eb7b0731-2f80-4c5a-8b31-a1014c493014","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","timestamp":"2025. május. 20. 20:10","title":"Kémkedéssel is gyanúsított ukrán férfi letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon, immáron a 27 százalékos sarc nélkül.","shortLead":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon...","id":"20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"3eedcd6c-6a41-4712-b1a8-e8633a481c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","timestamp":"2025. május. 21. 11:33","title":"Visszatért a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A brit Surrey Egyetem kutatói olyan új akkumulátort fejlesztettek, ami képes megkötni a levegőben lévő szén-dioxidot.","shortLead":"A brit Surrey Egyetem kutatói olyan új akkumulátort fejlesztettek, ami képes megkötni a levegőben lévő szén-dioxidot.","id":"20250521_akkumulator-levego-megtisztitasa-szen-dioxid-eltavolitasa-litium-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"4880934a-fd41-47f1-a887-ac36eff77d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_akkumulator-levego-megtisztitasa-szen-dioxid-eltavolitasa-litium-szen-dioxid","timestamp":"2025. május. 21. 17:03","title":"Szén-dioxiddal megy az új akkumulátor, ilyen kerülhet a mobiljába, autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","shortLead":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","id":"20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"c50561da-522b-4141-951d-b239975a746e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. május. 21. 17:48","title":"Hétvégén is fizetős lehet a parkolás Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","shortLead":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","id":"20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73.jpg","index":0,"item":"eb08acaa-ed71-4df4-a122-0153da33f78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 10:05","title":"„Lónak a f*szát” – írta Hadházy Ákos az alkotmánybíró-választás szavazólapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel a mellén jelent meg az Egyensúly Intézet budapesti konferenciáján.","shortLead":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel...","id":"20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"58f3d131-a578-4bc3-a7b5-c035a099911f","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 20. 13:16","title":"Lech Walesa bűnözőnek nevezte a Magyarországra menekült volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d376e4-6acb-46e6-a0e3-abc9c2e85e63","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő heti közgyűlésre készült előterjesztés szerint Karácsony Gergely főpolgármester túllépte a hatáskörét. A javaslat további eleme, hogy világítsák át a BKV vezérkarát és a társaság gazdálkodási, közbeszerzési tevékenységét, hosszabbítsák meg a vezérigazgatói pályázatot, a volt BKV-vezér pályázatát pedig érvénytelenítsék.","shortLead":"A jövő heti közgyűlésre készült előterjesztés szerint Karácsony Gergely főpolgármester túllépte a hatáskörét...","id":"20250520_vitezy-tisza-javaslat-bolla-tibor-bkv-kozbizalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d376e4-6acb-46e6-a0e3-abc9c2e85e63.jpg","index":0,"item":"b02bbfb1-49c4-4c86-9e76-ca23e95bcb3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-tisza-javaslat-bolla-tibor-bkv-kozbizalom","timestamp":"2025. május. 20. 15:43","title":"Vitézy a Tiszával összefogva öt pontban javasolja Bolla távozása után a BKV iránti közbizalom helyreállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]