[{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben. Merthogy bővül a BDPST-csoport, növekszik a márkáinak száma. ","shortLead":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben...","id":"20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"3da0e030-fa0b-48b0-838a-d2578d80d37a","keywords":null,"link":"/360/20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","timestamp":"2025. május. 21. 14:15","title":"Orbán Ráhel és a Harcosok Klubja: most többen is a kormányfő lányának munkatársai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e301e2-cdf2-4766-823e-74da36b6fbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kurzusfilmes nagyságrendek, de azért szép summák.","shortLead":"Nem kurzusfilmes nagyságrendek, de azért szép summák.","id":"20250521_Penzt-osztott-az-NFI-292-millio-egy-ijaszmesterrol-szolo-dokura-811-millio-a-magyar-anti-James-Bondra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e301e2-cdf2-4766-823e-74da36b6fbce.jpg","index":0,"item":"80b32a6b-561e-4139-a280-c45b1c38260e","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Penzt-osztott-az-NFI-292-millio-egy-ijaszmesterrol-szolo-dokura-811-millio-a-magyar-anti-James-Bondra","timestamp":"2025. május. 21. 14:52","title":"Pénzt osztott az NFI: 290 millió egy íjászmesterről szóló dokura, 810 millió a balatoni anti-James Bondra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már kevésbé, hogy fél év után elváltak az útjaik.","shortLead":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már...","id":"20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb.jpg","index":0,"item":"9c6be397-ea0f-485b-a8b9-cdffecd2fd96","keywords":null,"link":"/sport/20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","timestamp":"2025. május. 21. 15:35","title":"„Nem volt benne több” – Djokovics elárulta, miért szakított Murray-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38db67a-7082-4316-8bb5-13604000d147","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Városi Civil Alap milliárdjaiból bőven jutott a Fidesznek kampányoló vagy a kormánypárttal együtt induló egyesületeknek, alapítványoknak.","shortLead":"A Városi Civil Alap milliárdjaiból bőven jutott a Fidesznek kampányoló vagy a kormánypárttal együtt induló...","id":"20250521_varosi-civil-alap-nyertesek-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b38db67a-7082-4316-8bb5-13604000d147.jpg","index":0,"item":"52ec7588-8009-495d-a655-8f3c7a619df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_varosi-civil-alap-nyertesek-fidesz","timestamp":"2025. május. 21. 18:56","title":"Mentőszolgálatnak nem, de a Felcsúti Utánpótlásért Alapítványnak jutott a kormány „civil” támogatásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","shortLead":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","id":"20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3.jpg","index":0,"item":"d2d65991-5572-47d1-bbcf-beea4aedb7e5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","timestamp":"2025. május. 22. 11:29","title":"Varjútámadások miatt lezárták a ferencvárosi Ferenc teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. ","shortLead":"Pótlóbuszok járnak majd. ","id":"20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760.jpg","index":0,"item":"a19046cf-ae8f-491a-a4c2-55e52fa53fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","timestamp":"2025. május. 22. 08:46","title":"Jön a nyári felfordulás a nagykörúton – leáll a 4-6-os egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","shortLead":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","id":"20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"b95e5441-4605-4702-be80-5260eca8ac23","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","timestamp":"2025. május. 21. 11:04","title":"Bródy János üzent az Orbán-féle Harcosok Klubjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","shortLead":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","id":"20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75.jpg","index":0,"item":"cbaa8c53-0484-49e9-943e-1396e2625dcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","timestamp":"2025. május. 21. 21:39","title":"Trump a dél-afrikai elnöknek: „Népirtás” zajlik a fehér telepesek ellen az országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]