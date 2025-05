Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","shortLead":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","id":"20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b.jpg","index":0,"item":"d9f70519-5106-41a7-872c-3064b52e7861","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","timestamp":"2025. május. 23. 17:35","title":"Élőszereplős mozifilm készül az Elden Ringből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","shortLead":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","id":"20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423.jpg","index":0,"item":"fa410175-a119-4406-887a-2d12411217b3","keywords":null,"link":"/sport/20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Kiderült, miért jött többször is Budapestre Evander Holyfield veterán bokszlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","shortLead":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","id":"20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"8db66573-ec57-4dce-94c8-57676625d4c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","timestamp":"2025. május. 22. 20:24","title":"Lakóházakra zuhant egy kisrepülő San Diegóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val szemben – mondta a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban Richard Baldwin professzor, aki évtizedek óta figyeli és elemzi a világkereskedelem rendszerét. ","shortLead":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val...","id":"20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"a581695c-975f-418e-b91e-e7f490fcb72d","keywords":null,"link":"/360/20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","timestamp":"2025. május. 23. 14:30","title":"„Április 2-án kezdődött az USA globális vezető szerepének vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef02f528-7279-42be-9419-3fbe26c0c1bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kereszteket egy férfi állította egy szomszédjában meggyilkolt házaspár emlékére.","shortLead":"A kereszteket egy férfi állította egy szomszédjában meggyilkolt házaspár emlékére.","id":"20250522_del-afrika-feher-kereszt-donald-trump-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef02f528-7279-42be-9419-3fbe26c0c1bd.jpg","index":0,"item":"7c59f80f-518a-4936-abd1-c2d7c223d9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_del-afrika-feher-kereszt-donald-trump-nepirtas","timestamp":"2025. május. 22. 20:00","title":"Valójában nem fehér telepesek sírjait jelölik a keresztek, amelyekre hivatkozva Trump „népirtást” kiáltott Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező technocsapatnak 1995. május 25-én. A trió ugyanis nem Budapesten, hanem Sarkadon kezdte meg a magyarországi turnéját. Csodálatos videó is készült a látogatásról.","shortLead":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező...","id":"20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55.jpg","index":0,"item":"7ab0c433-a17c-45c8-bb4c-409df67f1f2e","keywords":null,"link":"/elet/20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","timestamp":"2025. május. 24. 14:30","title":"Poptörténeti szenzáció: harminc éve Sarkadon lépett fel a Scooter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18436f0-fd61-4b6b-8330-aef474efb561","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Még azok sem emlékeznek rá, hogy mióta van kertje a háznak, akik az építése óta ott laknak, de az biztos, hogy a Thurzó utca 5/c-d ház előtt egy igazi kis park van, a lakók nagy örömére. A Budapest100 elkezdte közösséggé kovácsolni a lakókat, akik idén magaságyást is telepítettek, így már kertészkedésre is lehetőségük nyílik, reményeik szerint pedig a jövőben padok telepítésével is kihasználtabbá válhat a házhoz tartozó zöldfelület.","shortLead":"Még azok sem emlékeznek rá, hogy mióta van kertje a háznak, akik az építése óta ott laknak, de az biztos, hogy a Thurzó...","id":"20250522_varosi-zoldfelulet-ujlipotvaros-thurzo-utca-fa-kert-park-budapest-100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18436f0-fd61-4b6b-8330-aef474efb561.jpg","index":0,"item":"77de8bd5-fd70-4ff1-ba14-e5fb3445fde6","keywords":null,"link":"/elet/20250522_varosi-zoldfelulet-ujlipotvaros-thurzo-utca-fa-kert-park-budapest-100","timestamp":"2025. május. 22. 17:32","title":"Rózsalugas és 63 éves fa Újlipótváros varázslatos kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]