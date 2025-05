Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"667da579-bcf1-4882-b872-318ae15cd2a3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a Teslának, a többi gyártónak is komoly ellenfele lesz. ","shortLead":"Nemcsak a Teslának, a többi gyártónak is komoly ellenfele lesz. ","id":"20250523_Itt-a-Xiaomi-premium-szintu-szabadido-autoja-690-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/667da579-bcf1-4882-b872-318ae15cd2a3.jpg","index":0,"item":"821ad75e-42a3-45de-9143-6e4c5a397b86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Itt-a-Xiaomi-premium-szintu-szabadido-autoja-690-loerovel","timestamp":"2025. május. 23. 08:44","title":"Bemutatta a Xiaomi a szabadidő-autóját, amellyel tarolhat az SUV-k között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma. Az eső ellenére is telt házas bulin ott volt a HVG fotóriportere, Fazekas István is. ","shortLead":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma...","id":"20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23.jpg","index":0,"item":"4ae36752-bf09-4de8-98a1-0a18b82ad409","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","timestamp":"2025. május. 24. 10:53","title":"„Tiszta Harcosok Klubja” – szakadó esőben ünnepelte saját jövőjét a Carson Coma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","shortLead":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","id":"20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"8db66573-ec57-4dce-94c8-57676625d4c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","timestamp":"2025. május. 22. 20:24","title":"Lakóházakra zuhant egy kisrepülő San Diegóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","id":"20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"4767544a-429b-4ae5-b7fd-13ccf0b3444a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","timestamp":"2025. május. 23. 17:03","title":"Szijjártó Péter a Trump által belengetett újabb vámokról: Brüsszel alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827","c_author":"Gergely Zsófia ","category":"itthon","description":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek a találgatások a lépés időzítéséről, okáról és a véglegességéről is. De mit mond az, aki akkor volt Gyurcsány politikai főtanácsadója, amikor még az ország első embere volt? Keszthelyi András eddig nem nyilatkozott, pedig ott volt a fontos döntéseknél, az őszödi beszéd elhangzásakor, és még a DK megalapításánál is, amelyben viszont nem értett egyet főnökével, egyben barátjával. A HVG podcastjában kiderült, hogy az őszödi beszédet először keresniük kellett, mert annyit tudtak, hogy kijön egy felvétel, amin „Feri csúnyán beszél”. Mit mondott Gyurcsány arra a tanácsára, hogy vonuljon vissza, míg elül a gyűlölet? Hogyan cserélt kereket sportminiszterként a hivatali kocsin? És vajon mit gondol az exfőtanácsadó Magyar Péterről, aki a NER-ből katapultálva csinálta meg azt, ami Gyurcsánynak nem sikerült? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját! ","shortLead":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek...","id":"20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827.jpg","index":0,"item":"d3094871-1d98-4207-87d8-aba6b99483b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 13:53","title":"„Ferit ismerve előfordulhat, hogy meggondolja magát” – megszólal Gyurcsány egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b439c052-579d-4323-b252-4c614bbf187b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H bank karbantartja és fejleszti informatikai rendszereit, ezért két körben, lényegében egész hétvégén leállásokra, üzemszünetre számíthatnak az ügyfelek.","shortLead":"A K&H bank karbantartja és fejleszti informatikai rendszereit, ezért két körben, lényegében egész hétvégén...","id":"20250523_kh-internetbank-mobilbank-informatikai-karbantartas-uzemszunet-majus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b439c052-579d-4323-b252-4c614bbf187b.jpg","index":0,"item":"4370458b-1b94-4d3f-93f2-88759363d83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_kh-internetbank-mobilbank-informatikai-karbantartas-uzemszunet-majus-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 14:51","title":"Órákon belül 28 órára leáll a K&H mobilbank, és ami rögtön utána következik, az sem lesz egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","id":"20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e.jpg","index":0,"item":"c15b60be-5ff9-412c-820f-d11987b8ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","timestamp":"2025. május. 23. 18:06","title":"Műholdfelvételen Kim Dzsongun felborult hadihajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez elég jól sikerült, mert a főváros arculatára, turizmusára is jelentős hatást gyakoroltak ezek a szórakozóhelyek. A tömegek megjelenésével és a bulinegyed felértékelődésével azonban veszélybe kerültek, a legtöbb be is zárt. A Romokból című dokumentumfilm ötletgazdájával-forgatókönyvírójával, Csizmadia Attilával és a Szimpla Kert tulajdonosával, a film egyik narrátorával, Zsendovits Ábellel beszélgettünk arról, hogyan lett ezekből az underground helyekből mainstream, majd turistaattrakció, és hogyan „falta fel a forradalom a gyermekeit”.","shortLead":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez...","id":"20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104.jpg","index":0,"item":"fd2e93e0-4e4c-4ae2-beb1-d474949022a2","keywords":null,"link":"/360/20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","timestamp":"2025. május. 23. 19:30","title":"„Túl kicsi a nappalink” – így lettek turistamágnesek a romkocsmák, de a csillaguk leáldozóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]