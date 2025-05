Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","shortLead":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","id":"20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e.jpg","index":0,"item":"6ca0b411-aad8-4d5f-8699-8cb061c9f3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 16:28","title":"Felbuzgott a profit a szentgotthárdi Opelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","shortLead":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","id":"20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"6963bebd-74d6-495c-aed5-04ccf7bfb331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","timestamp":"2025. május. 28. 08:48","title":"Kilőtt a turisták száma áprilisban, rengeteg külföldi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","shortLead":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","id":"20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a.jpg","index":0,"item":"21f249f1-e386-40ba-ac36-c6935caaed5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","timestamp":"2025. május. 28. 14:31","title":"Szijjártó Izraelben: Napi egymillió euró az ára annak, hogy nincsenek migránsok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.","shortLead":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint...","id":"20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1.jpg","index":0,"item":"325b9690-f427-45c7-b278-87026bff6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. május. 26. 19:03","title":"Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Starship a kilencedik tesztrepülését sem tudta a tervek alapján befejezni.","shortLead":"A Starship a kilencedik tesztrepülését sem tudta a tervek alapján befejezni.","id":"20250528_Musk-urhajoja-zsinorban-a-harmadik-tesztjen-is-felrobbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"3b3c541d-7d1d-4e6c-9d7e-3c76655b08ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Musk-urhajoja-zsinorban-a-harmadik-tesztjen-is-felrobbant","timestamp":"2025. május. 28. 07:33","title":"Musk űrhajója zsinórban a harmadik tesztjén is felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","shortLead":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","id":"20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"b59e2085-f305-4af0-ba66-e4a7b7ad3245","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","timestamp":"2025. május. 27. 17:09","title":"Medvét akart etetni a lengyel turista, megharapta az állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke „antifutballnak” nevezte a Paks játékát.","shortLead":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke...","id":"20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533.jpg","index":0,"item":"0f2dcf08-1ebb-4874-bd47-9c71047f6262","keywords":null,"link":"/sport/20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","timestamp":"2025. május. 28. 12:46","title":"Bognár Györgyöt megválasztották az év edzőjének, rögtön be is szólt Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020559f5-33ab-442d-9e68-6c949a0a0e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az előző jegybankelnök véletlenül pont a felesége településén vásárolta meg erre a célra a MÁV-üdülőt 2015-ben. Az építkezés során még a Balatont is bevezették a telekre.","shortLead":"Az előző jegybankelnök véletlenül pont a felesége településén vásárolta meg erre a célra a MÁV-üdülőt 2015-ben...","id":"20250528_MNB-Matolcsy-Varga-Balatonakarattya_oktatasi-kozpont-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020559f5-33ab-442d-9e68-6c949a0a0e2f.jpg","index":0,"item":"fccc417f-e4ca-4787-8c1b-11fdce875761","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_MNB-Matolcsy-Varga-Balatonakarattya_oktatasi-kozpont-bezaras","timestamp":"2025. május. 28. 09:38","title":"Matolcsy megvette, Varga beszántja: az MNB eladja a túlárazott balatonakarattyai konferencia-központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]