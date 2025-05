Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez, a kormányszóvivőt viszont nem zavarta az, amire hivatkozott. Emellett megkérdeztük, hogy a 2026-os költségvetésből legalább az évszámot tudják-e tartani, és léteznek-e a Bayer Zsolt által emlegetett kegyelemállások.","shortLead":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez...","id":"20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"8e69f328-913b-4854-b7ec-b59480ad5490","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","timestamp":"2025. május. 28. 17:20","title":"Így magyarázta Gulyás Gergely a HVG-nek, hogy utólagosan elvennék az 1 százalékokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d848a96-01de-4b77-a95b-fa3c3702908f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az APT31 nevű csoport a nagykövetségek és az EU-s intézmények között küldött, nem titkosított e-mailekhez férhetett hozzá.","shortLead":"Az APT31 nevű csoport a nagykövetségek és az EU-s intézmények között küldött, nem titkosított e-mailekhez férhetett...","id":"20250528_cseh-kulugyminiszterium-kibertamadas-kina-eu-nato-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d848a96-01de-4b77-a95b-fa3c3702908f.jpg","index":0,"item":"14e42e1a-7acd-457e-a5c6-6769b70693fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_cseh-kulugyminiszterium-kibertamadas-kina-eu-nato-usa","timestamp":"2025. május. 28. 12:38","title":"A cseh kormány külügyminisztériumának megtámadásával vádolja Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cb3911-8eb1-4a65-8669-aa6d287a4ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Hosszú távon akár a demencia korai diagnosztizálásban is segíthet az a program, amelyet mesterséges intelligencia felhasználásával készített egy magyar-francia startup. A virtuális emlékterápiához nem kell más, csak egy okostelefon és egy chatcsoport. Magyarországon becslések szerint körülbelül negyedmillió demenciával diagnosztizált ember él. Hogyan segít Lilia, az MI avatárja, amelyet már klinikai körülmények között tesztelnek Magyarországon? ","shortLead":"Hosszú távon akár a demencia korai diagnosztizálásban is segíthet az a program, amelyet mesterséges intelligencia...","id":"20250529_demencia-mesterseges-intelligencia-innovacio-lilia-memoria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cb3911-8eb1-4a65-8669-aa6d287a4ebb.jpg","index":0,"item":"7ce00f1a-2cd6-4b73-8517-45ac4d443c33","keywords":null,"link":"/360/20250529_demencia-mesterseges-intelligencia-innovacio-lilia-memoria","timestamp":"2025. május. 29. 16:13","title":"„Rettenetesnek éltük meg a tehetetlenséget” – személyes élményből indult a magyar-francia fejlesztés, amely demenciával élők százezrein segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át a talajt a mikroműanyag-szennyezés.","shortLead":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át...","id":"20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd.jpg","index":0,"item":"761ebfd5-c2da-47fa-9443-7f2db65834f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","timestamp":"2025. május. 29. 20:03","title":"Már a giliszták is tele vannak mikroműanyaggal, és ez óriási bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","shortLead":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","id":"20250528_uj-autogumik-szines-csikok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9.jpg","index":0,"item":"196823ba-b8d7-41a6-bfea-649f8ba7c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_uj-autogumik-szines-csikok","timestamp":"2025. május. 28. 09:50","title":"Ezért vannak színes csíkok az új autóabroncsokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","shortLead":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"74b0a899-47b7-4fa0-b288-1185769b9b1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","timestamp":"2025. május. 28. 14:54","title":"A bevétel és a profit is három és félszeresére nőtt az Orbán Ráhel vezette Tiborcz-cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja Stefan Löwenstein a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A The Times szerzője azt kérdezi, miért tartott ilyen sokáig Trumpnak felismerni, hogy orosz kollégája idiótának nézi. Az amerikai Aranykupola rakétavédelmi rendszer tervét el kell felejteni – ajánlja a Washington Post elemzője. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja...","id":"20250528_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"84da136c-231d-4f3f-9d31-6cbf7162723c","keywords":null,"link":"/360/20250528_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"FAZ-elemzés: Orbán úgy néz ki, mint aki azt gondolja, semmi áron nem engedheti meg magának, hogy lemondjon hivataláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","shortLead":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","id":"20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5.jpg","index":0,"item":"61af417d-d940-4f1f-a5da-060220b2d277","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","timestamp":"2025. május. 29. 11:25","title":"Koszlott, illegálisan működő idősotthonokat számolt fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]