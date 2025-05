Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű megoldásainál is jobb 200 megapixeles kamerát tesztel a jövőbeni iPhone-okhoz.","shortLead":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű...","id":"20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"0cf504e5-cd47-45df-abbd-bb74d97a7457","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","timestamp":"2025. május. 28. 12:03","title":"Minden eddiginél ütősebb kamera jöhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak néznek elébe.","shortLead":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak...","id":"20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478.jpg","index":0,"item":"75647108-9b75-4deb-b456-e2ab293485ce","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","timestamp":"2025. május. 28. 11:23","title":"Kiderült, hogy Hugh Jackman házassága megcsalás miatt mehetett tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","shortLead":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","id":"20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"03c45a0f-6b1d-40e8-85ae-f8b9719f6b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 07:43","title":"Népszava: 80 százalék szerint Matolcsynak büntetőjogi felelőssége van az MNB-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648b89cb-8add-4681-bcc8-e398ebc2c56d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Más befektetési formákhoz képest nagyon kevés hozamot termelnek a kiadási célú ingatlanok.","shortLead":"Más befektetési formákhoz képest nagyon kevés hozamot termelnek a kiadási célú ingatlanok.","id":"20250528_Mar-szabadulnak-a-befektetok-az-ingatlanoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/648b89cb-8add-4681-bcc8-e398ebc2c56d.jpg","index":0,"item":"1770177e-838e-411a-9d5f-23b92ac67b98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Mar-szabadulnak-a-befektetok-az-ingatlanoktol","timestamp":"2025. május. 28. 10:23","title":"Tömegével adják el a befektetők a kiadásra szánt ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó Carlos Tavarest.","shortLead":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó...","id":"20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba.jpg","index":0,"item":"8e9d5b17-1609-4742-967b-9709a9747471","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","timestamp":"2025. május. 28. 07:55","title":"Fontos bejelentésre készül szerdán az egyik legnagyobb autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez, a kormányszóvivőt viszont nem zavarta az, amire hivatkozott. Emellett megkérdeztük, hogy a 2026-os költségvetésből legalább az évszámot tudják-e tartani, és léteznek-e a Bayer Zsolt által emlegetett kegyelemállások.","shortLead":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez...","id":"20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"8e69f328-913b-4854-b7ec-b59480ad5490","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","timestamp":"2025. május. 28. 17:20","title":"Így magyarázta Gulyás Gergely a HVG-nek, hogy utólagosan elvennék az 1 százalékokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az utolsó magyar király unokája, Habsburg György lesz az új madridi nagykövet, és más külképviselet élén is változást készít elő a külügyi tárca.","shortLead":"Az utolsó magyar király unokája, Habsburg György lesz az új madridi nagykövet, és más külképviselet élén is változást...","id":"20250528_Habsburg-Gyorgyot-Parizsbol-Madridba-dobja-at-nagykovetnek-Szijjarto-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad.jpg","index":0,"item":"7f846f13-8984-4b5f-afce-915a2957f523","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Habsburg-Gyorgyot-Parizsbol-Madridba-dobja-at-nagykovetnek-Szijjarto-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 05:26","title":"Habsburg Györgyöt Párizsból Madridba dobja át nagykövetnek Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]