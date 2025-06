Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a kereskedelmi szövetség figyelmeztet, még nincs ok az örömre.","shortLead":"Éves és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a kereskedelmi szövetség figyelmeztet, még nincs ok...","id":"20250606_kiskereskedelmi-forgalom-aprilis-ksh-statisztika-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"dade66f6-09ea-42d8-9a85-18aafc562c82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_kiskereskedelmi-forgalom-aprilis-ksh-statisztika-gazdasag","timestamp":"2025. június. 06. 09:32","title":"Egyre többet költünk a boltokban, de ennek még nem lehet feltétlenül örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.","id":"20250604_rakosrendezo-kiemelt-beruhazas-magyar-kozlony-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"03f1db2b-0b08-4514-93a5-6c488d260fc1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250604_rakosrendezo-kiemelt-beruhazas-magyar-kozlony-kormanyrendelet","timestamp":"2025. június. 04. 22:02","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánították Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006ed48c-372b-4dfe-a222-f7952e153c0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Biggs három dolgot csinált régebben: ivott, drogozott és filmekben szerepelt.","shortLead":"Jason Biggs három dolgot csinált régebben: ivott, drogozott és filmekben szerepelt.","id":"20250606_Amerikai-pite-Jason-Biggs-kokain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006ed48c-372b-4dfe-a222-f7952e153c0b.jpg","index":0,"item":"d6f0c39e-3404-4430-8fb9-7110f585b051","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Amerikai-pite-Jason-Biggs-kokain","timestamp":"2025. június. 06. 11:02","title":"Az Amerikai pite sztárja bemászott egy szemetesbe, hogy kibányássza belőle a kokaint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","shortLead":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","id":"20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"2e5e6f86-8a05-4f91-9268-4e12a1340dda","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","timestamp":"2025. június. 05. 08:51","title":"Parkinson-kórral diagnosztizálták az A-ha frontemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3e2ee-7c74-4498-bb9a-1598bf2a01e5","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Nagyjából az emberi civilizációval egyidejű a levélváltások története is, ezek többségében az érintettek az épp aktuális ügyes bajos dolgaikat beszélték meg, legyenek azok személyes, vagy országos (azaz politikai) jellegűek. Az alábbiakban öt kevésbé ismert példát mutatunk be, melyek a távoli, illetve a közelmúltból származnak.","shortLead":"Nagyjából az emberi civilizációval egyidejű a levélváltások története is, ezek többségében az érintettek az épp...","id":"20250605_levelvaltasok-tortenelem-magyar-peter-meszaros-lorinc-horvath-mihaly-rettegett-ivan-andrassy-gyula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3e2ee-7c74-4498-bb9a-1598bf2a01e5.jpg","index":0,"item":"de2d7cd5-460c-4a12-9298-48b721071046","keywords":null,"link":"/360/20250605_levelvaltasok-tortenelem-magyar-peter-meszaros-lorinc-horvath-mihaly-rettegett-ivan-andrassy-gyula","timestamp":"2025. június. 05. 19:30","title":"Az obszcén ugratástól a kimért udvariasságig: Magyarnak és Mészárosnak volt honnan példát venni az üzengetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce09355-bc05-4598-9943-595954f29799","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A személyzet kénytelen volt elmenekülni, egy közelben lévő konténerszállító vette fel őket. ","shortLead":"A személyzet kénytelen volt elmenekülni, egy közelben lévő konténerszállító vette fel őket. ","id":"20250605_Haromezer-autoval-sodrodik-hajo-Alaszkanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce09355-bc05-4598-9943-595954f29799.jpg","index":0,"item":"68c2c648-26cf-46e7-9a4d-b69e56968ee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_Haromezer-autoval-sodrodik-hajo-Alaszkanal","timestamp":"2025. június. 05. 07:18","title":"Kigyulladt Alaszkánál egy hatalmas teherhajó 3000 autóval a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]