Alig néhány nappal azután, hogy összevesztek, Elon Musk több posztot is eltávolított azok közül, melyekben Donald Trumpot szidta – vette észre az ABC hírügynökség. Köztük van az is, melyben bizonyíték nélkül arra utalt, hogy azért nem hozták nyilvánosságra az Epstein-aktákat, mert abban az amerikai elnök is szerepel.

Az X-en közzétett poszt szombaton tűnt el, a hozzá tartozó linkre kattintva csak annyi olvasható: nincs itt semmi látnivaló.

Mint ismert, Jeffrey Epstein egy amerikai üzletember volt, akiről kiderült, hogy szexuálisan kizsákmányolt kiskorú lányokat. 2019-ben a börtönben öngyilkos lett. Trump az NBC-nek adott interjúban pénteken cáfolta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, riportereknek pedig azt mondta, nem foglalkozik Elon Muskkal.

A Tesla-vezér egy olyan posztot is törölt, melynek Trump eltávolításáról írt, és azt javasolta, hogy JD Vance alelnök vegye át a helyét.

Több másik, az elnökkel szemben megfogalmazott kritikus posztja azonban még most is olvasható az X fiókján, így az is, melyben azt írta, hogy Trump nélküle elvesztette volna a választást.

Az amerikai elnök és a világ leggazdagabb embereként számon tartott Elon Musk szövetsége a héten torkollt nyilvános veszekedésbe, miután a milliárdos undorítónak nevezte az elfogadás előtt álló adócsökkentési és kiadási törvényjavaslatot, Donald Trump kijelentette, hogy csalódott Elon Muskban, majd kilátásba helyezte, hogy megszüntetik a neki járó kormányzati támogatásokat és szerződéseket.