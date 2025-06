Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszólalt a Facebook és az Instagram, illetve a szolgáltatásokat összefogó Meta működését is figyelő testület, az Oversight Board, és kijelentette: a cég nem tesz eleget a saját szabályainak betartásáért a csalások megelőzése terén.","shortLead":"Megszólalt a Facebook és az Instagram, illetve a szolgáltatásokat összefogó Meta működését is figyelő testület...","id":"20250606_meta-oversight-board-mesterseges-intelligencia-deepfake-csalasok-problema-ismert-szemelyek-atveresek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"3c0c20ec-1b5a-41fe-854e-ae1c1f127a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_meta-oversight-board-mesterseges-intelligencia-deepfake-csalasok-problema-ismert-szemelyek-atveresek","timestamp":"2025. június. 06. 16:03","title":"A Meta saját felügyeleti szerve szerint sem tesz eleget a cég, hogy leszámoljon a csalásokkal – sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecf2a71-1b11-4027-93d7-a6a210d89b53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijevben többen meghaltak.","shortLead":"Kijevben többen meghaltak.","id":"20250606_Oroszorszag-sulyos-tamadast-hajtott-vegre-Ukrajna-ellen-a-fovarosban-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ecf2a71-1b11-4027-93d7-a6a210d89b53.jpg","index":0,"item":"c237918a-0505-4577-a1d1-774dd7ae46fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Oroszorszag-sulyos-tamadast-hajtott-vegre-Ukrajna-ellen-a-fovarosban-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. június. 06. 12:51","title":"Oroszország a háború egyik legnagyobb összehangolt rakéta- és dróntámadását hajtotta végre Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági beadványban öt jobboldali aktivista, akik tagjai voltak az amerikai kongresszusnak otthont adó washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadásban részt vevő egyik csoportnak, és akiket két évvel ezelőtt elítéltek, majd Donald Trump elnök kegyelemben részesítette őket.","shortLead":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági...","id":"20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3.jpg","index":0,"item":"43d4130c-2f99-4d3c-95af-3464cedb7926","keywords":null,"link":"/elet/20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","timestamp":"2025. június. 07. 09:12","title":"22 év börtönre ítélték a Capitolium támadóját, Trump kegyelmet adott neki, most százmillió dollárt követel az államtól a társaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatti tiltakozás jeléül pénteken 10 percre leállt a főváros tömegközlekedése, a MÁV viszont váltóhibával küzdött.","shortLead":"A kormányzati elvonások miatti tiltakozás jeléül pénteken 10 percre leállt a főváros tömegközlekedése, a MÁV viszont...","id":"20250606_Vitezy-David-a-MAV-is-szolidaris-Budapesttel-a-balatoni-fovonalon-osszeomlott-a-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1.jpg","index":0,"item":"61ad24d9-e262-4654-b329-aa29a993df91","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Vitezy-David-a-MAV-is-szolidaris-Budapesttel-a-balatoni-fovonalon-osszeomlott-a-kozlekedes","timestamp":"2025. június. 06. 16:25","title":"Vitézy Dávid: A MÁV is szolidáris Budapesttel, a balatoni fővonalon összeomlott a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára kinevezte.","shortLead":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára...","id":"20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"78c471bc-858a-4ec4-8143-82e245fc7470","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","timestamp":"2025. június. 05. 21:06","title":"A Fidesz csepeli polgármesterjelöltje volt, aki felterjesztette a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját a posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","shortLead":"Az Axiom-4 legénységének kulturális sokszínűségét ünnepli az a plüsshattyú, amit magukkal visznek az űrhajósok.","id":"20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfbef7a4-0275-4800-ac96-de31eb285221.jpg","index":0,"item":"36f660bb-4dfa-47d2-b498-7c37052b3aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kapu-tibor-axiom-4-kuldetes-pluss-hattyu-kabala","timestamp":"2025. június. 06. 14:03","title":"Egy plüsshattyú is az űrbe megy Kapu Tiborékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0ed0a4-bf1d-401a-9c3c-a123774d80ee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250606_Marabu-Feknyuz-Zero-tolerancia-javitointezet-prostitucio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e0ed0a4-bf1d-401a-9c3c-a123774d80ee.jpg","index":0,"item":"372f9819-ba50-407c-a4be-8a8279316391","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Marabu-Feknyuz-Zero-tolerancia-javitointezet-prostitucio","timestamp":"2025. június. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Zéró tolerancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]