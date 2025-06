Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","shortLead":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","id":"20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc.jpg","index":0,"item":"77e1e19a-e7a6-484f-afb4-a54886032d36","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","timestamp":"2025. június. 04. 07:48","title":"Népszava: Annyira tele van a szolnoki befogadó otthon, hogy a gyerekek felének a kanapén és matracokon kell aludnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","shortLead":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","id":"20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b.jpg","index":0,"item":"5ffcd9b1-745b-43f3-820e-8c93d61162c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","timestamp":"2025. június. 04. 13:10","title":"Húszezer embert kellett evakuálni a kölni városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A nemzeti összetartozás napján a főváros, a civilek, a sajtó és a Pride ellehetetlenítéséről is kérdeztünk.","shortLead":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter...","id":"20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"e04d633d-8c47-4914-a5cd-76ad09ea6391","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 14:37","title":"Kormányinfó: A kormány tárgyalást kezd a fővárossal, viták miatt halasztják az átláthatósági törvény elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál, méghozzá úgy, hogy az adatbázisban az látszik, hogy a NAV-tól kapnak több pénzt, mint amennyi adót befizettek, és a végén egészen eltérő bruttókból lett fillérre ugyanakkora nettó. Így aztán épp átcsúsztak a szegénységi küszöb fölé.","shortLead":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál...","id":"20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"19ce38d8-c64c-4f8b-b093-a83e4be07177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Vagy pénzt ad titokban a NAV a magyar nyugdíjasok felének, vagy valami nincs rendben a szegénységi statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára ez a logikus döntés. Magyarország is jobban járna a közös devizával, de a kormány elkótyavetyélte a jó éveket, most pedig már képtelen teljesíteni a feltételeket.","shortLead":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára...","id":"20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d.jpg","index":0,"item":"6dfe91e1-bc6c-4816-aa60-40ade5fbc5f2","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","timestamp":"2025. június. 05. 09:45","title":"Guruló eurók: Bulgária a bevezetés kapujában, Magyarország egyre távolabb tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics bocsánatkérést vár Lázártól, a luxizás pedig szerinte árt a Fidesznek. Sőt: nem ért egyet a 2025-ös 1%-ok elvonásának ötletével sem. ","shortLead":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics...","id":"20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"bc522115-96c9-4ce2-acb5-83c95643e0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 07:19","title":"Navracsics Tibor: Nem tudom elképzelni, hogy Ferrarit vagy vadászkastélyt vegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]