[{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","shortLead":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","id":"20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"efc6b6d2-4677-4561-babd-4afa414356e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","timestamp":"2025. június. 06. 12:05","title":"A kulisszák mögött már próbálják elsimítani Trump és Musk ellentétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","shortLead":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","id":"20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4.jpg","index":0,"item":"3bd69665-779b-4230-80e7-cf25d8c67cae","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","timestamp":"2025. június. 07. 15:57","title":"A rakparton, és egy Széll Kálmán téri dohányboltban is tűz ütött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e436bb0-66aa-4942-9450-eb6e5fe09446","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik légibázist már korábban is támadták. ","shortLead":"Az egyik légibázist már korábban is támadták. ","id":"20250606_az-ukran-erok-csapast-mertek-ket-orosz-repterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e436bb0-66aa-4942-9450-eb6e5fe09446.jpg","index":0,"item":"3e36ba1d-91a3-4b18-9607-b5902467f010","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_az-ukran-erok-csapast-mertek-ket-orosz-repterre","timestamp":"2025. június. 06. 17:12","title":"Az ukránok újabb csapást mértek két orosz légibázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már csak autók kellenek hozzá, amelyek győzik ezt a tempót. ","shortLead":"Már csak autók kellenek hozzá, amelyek győzik ezt a tempót. ","id":"20250606_Europaba-is-jonnek-a-BYD-szupertoltoi-5-perc-alatt-400-kilometer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"4b4c6abd-9897-41cd-80c3-af3ff3ca214e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Europaba-is-jonnek-a-BYD-szupertoltoi-5-perc-alatt-400-kilometer","timestamp":"2025. június. 06. 11:16","title":"Európába jönnek a BYD szupertöltői: 5 perc alatt 400 kilométer hatótávot adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","shortLead":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","id":"20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc.jpg","index":0,"item":"dd13be20-a945-40d8-b8c5-2b55f631f72d","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","timestamp":"2025. június. 07. 10:08","title":"Szívizomgyulladása van Kiss Ádám humoristának, a fellépései szünetelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c251a-9d75-4d3f-9707-7649d0e6f54e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Thomas Mann korának egyik, vagy a legnagyobb hatású írója volt. Settembrini, Naphta, Cippola, Leverkühn, József, Aschenbach és Kröger – kis- és nagyregényei alakjainak elhíresült mondatai mélyen beépültek a világ szellemi életébe. Súlyos konfliktusok kísérték végig az életét. Magyarországon volt olyan is, hogy átkozták, de kiadták, és olyan is, hogy magasztalták, de nem adták ki.","shortLead":"Thomas Mann korának egyik, vagy a legnagyobb hatású írója volt. Settembrini, Naphta, Cippola, Leverkühn, József...","id":"20250606_Thomas-Mann-1875-1955-150-eve-szuletett-nacizmus-masodik-vilaghaboru-jozsef-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/472c251a-9d75-4d3f-9707-7649d0e6f54e.jpg","index":0,"item":"15b947c2-b909-4023-a60a-9aa510612b2b","keywords":null,"link":"/360/20250606_Thomas-Mann-1875-1955-150-eve-szuletett-nacizmus-masodik-vilaghaboru-jozsef-attila","timestamp":"2025. június. 06. 18:07","title":"Egy gyilkosság állította örökre a demokrácia mellé – 150 éve született Thomas Mann, aki utolsó németországi fellépésével is vihart kavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","shortLead":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","id":"20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c.jpg","index":0,"item":"3cc8064b-7e35-4d8f-8c58-aa97b3291c63","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","timestamp":"2025. június. 06. 13:05","title":"Európát is elérte a kanadai erdőtüzek füstje, ezért lehetnek extravörösek a naplementék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","shortLead":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","id":"20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82.jpg","index":0,"item":"6b54b3a6-2e91-4060-b628-876d0f3a55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","timestamp":"2025. június. 07. 16:47","title":"Meghalt egy férfi a debreceni strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]