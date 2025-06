Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Zalán János a társulat tiltakozása ellenére vette át a színház igazgatását, ezután harmincan távoztak az intézményből.","shortLead":"Zalán János a társulat tiltakozása ellenére vette át a színház igazgatását, ezután harmincan távoztak az intézményből.","id":"20250610_Kolibri-szinhaz-felmondott-dolgozok-Kurazsi-dij-Szinhazi-Kritikusok-Cehe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"2e7dbeba-0a5f-4e0b-b9b9-a28a353e585c","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Kolibri-szinhaz-felmondott-dolgozok-Kurazsi-dij-Szinhazi-Kritikusok-Cehe","timestamp":"2025. június. 10. 11:17","title":"Kurázsi díjat kaptak a Kolibri volt munkatársai, akik az új igazgató kinevezése miatt mondtak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","shortLead":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","id":"20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad.jpg","index":0,"item":"6c97de98-2b92-49f6-95d6-732363b734fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","timestamp":"2025. június. 10. 12:13","title":"Pár éve újították csak fel a pécsi vasútvonalat, de egy szakaszon ismét pótlóbuszok járnak majd, és az InterCityket sem a Keletiben kell majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","shortLead":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","id":"20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac.jpg","index":0,"item":"b9f1800d-a93f-4b01-bccf-cd5e4b83245c","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","timestamp":"2025. június. 09. 19:22","title":"Füstöt érzékeltek, kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestről indult repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég a szólásszabadság védelmére hivatkozik. Az eredmény finoman szólva vegyes.","shortLead":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég...","id":"20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea.jpg","index":0,"item":"d7f0e7e3-bc0b-4114-b5ad-5bfda31507e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. június. 10. 15:03","title":"Ezt szabadítja a felhasználókra a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) tulajdonosi jogait a szülővárosában csaknem 70 milliárd forintból felépített autóipari tesztpálya, a ZalaZone felett. Bár az uniós elvárások miatt Palkovics László tavaly októberben lemondott a kuratóriumi elnöki posztról, a kormány most egy újabbat kreált. A jelenleg a mesterségesintelligencia-fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy a kormány „brüsszelező” politikája mellett miként vennének igénybe uniós támogatásokat.","shortLead":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő...","id":"20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080.jpg","index":0,"item":"c18dc2c5-5312-4a02-ab78-c5343d97bf8d","keywords":null,"link":"/360/20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","timestamp":"2025. június. 10. 06:30","title":"Palkovics László újabb kinevezés előtt: „Valószínűleg az átlagnál jobban elboldogulok a tesztpálya irányításával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú kezekbe kerülnek. A net sötét oldalán pedig milliárd számra árulnak ilyen cookie-kat.","shortLead":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú...","id":"20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b.jpg","index":0,"item":"e3134400-d36f-4e0c-b8e9-9cae2ebfb4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","timestamp":"2025. június. 11. 09:03","title":"Elárulják, ön miket néz a neten: 93,7 milliárd darab sütit árulnak a sötét weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lengyelországi elnökválasztás sokkja után az EU két sorsdöntő év előtt áll. A tét, hogy sikerül-e felépítenie egy független Európát.","shortLead":"A lengyelországi elnökválasztás sokkja után az EU két sorsdöntő év előtt áll. A tét, hogy sikerül-e felépítenie...","id":"20250610_Suddeutsche-kommentar-EU-Orban-Fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8.jpg","index":0,"item":"f2d7fd5f-24a2-4f6d-b0c8-4d81c6f87b08","keywords":null,"link":"/360/20250610_Suddeutsche-kommentar-EU-Orban-Fico","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Süddeutsche-kommentár: Európának a saját érdeke, hogy fellépjen Orbán és Fico ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","shortLead":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","id":"20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"dc16c6cf-7093-49a5-b6cd-952c9afcd766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:04","title":"Visszatért a forintárfolyam 400-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]