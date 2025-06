Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját. Emellett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is megállapított.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját...","id":"20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"25d38dc8-c558-4eee-bb27-6b816c596c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Alaptörvény-ellenes a Fidesz által 2020-ban áterőltetett klímavédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a33886-ef0d-4606-bd50-04808ec01d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum egykori elnöke szerint Navracsics Tibor hülyének nézi a választókat a csütörtök reggel adott interjúban.","shortLead":"A Momentum egykori elnöke szerint Navracsics Tibor hülyének nézi a választókat a csütörtök reggel adott interjúban.","id":"20250605_Osszecsinalod-magad-az-ellenzeki-attorest-elorevetito-kozvelemeny-kutatasi-adatoktol-mondta-Fekete-Gyor-Navracsicsnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a33886-ef0d-4606-bd50-04808ec01d7b.jpg","index":0,"item":"2ebbe306-9297-4647-af24-eb6a1903c816","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Osszecsinalod-magad-az-ellenzeki-attorest-elorevetito-kozvelemeny-kutatasi-adatoktol-mondta-Fekete-Gyor-Navracsicsnak","timestamp":"2025. június. 05. 15:07","title":"Fekete-Győr üzent Navracsicsnak: „Most, hogy látod, mi következik, menteni próbálod az irhád. Elkéstél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése – olvasható ki a PwC friss elemzéséből.","shortLead":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése...","id":"20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c.jpg","index":0,"item":"eb418b94-1fb3-4bd5-840d-aaf720c8b68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 11:47","title":"56%-kal nagyobb fizetést kap, aki ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben folyó túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését. Az EUrologus megtudta, ez a javaslat korántsem jelenti azt, hogy a magyar kormány felállhatna az uniós szégyenpadról, az eljárás nem szűnik meg, fél év múlva várható az újabb ellenőrzés.","shortLead":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben...","id":"20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc.jpg","index":0,"item":"b4920e3f-a50c-4b75-b30f-40a2804e2364","keywords":null,"link":"/eurologus/20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 15:22","title":"Technikailag felfüggesztik a hiány miatti uniós eljárást, de gyakorlatilag marad a szégyenpadon az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más országokra is kiterjed. A fedett akciók teljesen új dimenziót adnak a konfliktusnak, amely a jelek szerint egyáltalán nem csillapodik.","shortLead":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más...","id":"20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"12007a74-7e9f-42f2-b62c-2239022d6f03","keywords":null,"link":"/360/20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","timestamp":"2025. június. 06. 17:27","title":"David Ignatius: A most kezdődő piszkos háború átterjedhet Magyarországra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","id":"20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca.jpg","index":0,"item":"926bf107-c730-4804-86c2-762cfd9d3751","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","timestamp":"2025. június. 06. 14:33","title":"Figyelmeztetést küldött ki a Yettel: ha kapott ilyen SMS-t, azonnal törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]