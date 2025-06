Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","shortLead":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","id":"20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60.jpg","index":0,"item":"79f07a9b-e58c-4a3c-9c52-88f0fc5e4c84","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"Hadházy: legalább 24 millióba került Matolcsy Ádám feleségének, hogy négy színben is van Hermes Birkin táskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerárcsökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Április elején kezdődött utoljára 3-assal az euró árfolyama, akkor sem tartott sokáig.","shortLead":"Április elején kezdődött utoljára 3-assal az euró árfolyama, akkor sem tartott sokáig.","id":"20250611_Benezett-400-forint-ala-az-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"59b1b65b-62ff-419b-ac36-2003bb305ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Benezett-400-forint-ala-az-euro","timestamp":"2025. június. 11. 09:56","title":"Benézett 400 forint alá az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc99f23-beb3-4468-b7d4-d5b3daba121a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tudósok szerint az ember biológiailag sem kizárólag férfi vagy nő lehet, mert sok az olyan interszex állapot, amelyek köztes tulajdonságaikkal nem felelnek meg a hagyományos meghatározásoknak.","shortLead":"A tudósok szerint az ember biológiailag sem kizárólag férfi vagy nő lehet, mert sok az olyan interszex állapot, amelyek...","id":"20250610_mta-ember-ferfi-vagy-no-alaptorveny-biologusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccc99f23-beb3-4468-b7d4-d5b3daba121a.jpg","index":0,"item":"268b147f-25a6-49b2-823b-ad4776201116","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mta-ember-ferfi-vagy-no-alaptorveny-biologusok","timestamp":"2025. június. 10. 19:16","title":"Az MTA tisztázta, nem igaz, hogy az „ember vagy férfi, vagy nő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","shortLead":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","id":"20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"6bb4bc96-3d77-4b17-a19e-4bdd9dd12a02","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","timestamp":"2025. június. 10. 12:36","title":"Medvetámadásban halt meg egy túrázó Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal készült.","shortLead":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal...","id":"20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"ca1041cb-dcbd-4a41-9867-7e0488ff666a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Kedden is késésekkel kell számolni az utasoknak a balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]