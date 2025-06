Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d00f4955-adee-4c2a-aac0-164d81935f9f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ezért ráadáskoncertet is tartanak.","shortLead":"Ezért ráadáskoncertet is tartanak.","id":"20250611_Egy-nap-alatt-elkelt-minden-jegy-Azahriah-oktoberi-MVM-Dome-koncertjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d00f4955-adee-4c2a-aac0-164d81935f9f.jpg","index":0,"item":"4aa719df-df2c-4242-9376-bfde7f20bef6","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Egy-nap-alatt-elkelt-minden-jegy-Azahriah-oktoberi-MVM-Dome-koncertjere","timestamp":"2025. június. 11. 21:56","title":"Egy nap alatt elkelt minden jegy Azahriah októberi MVM Dome-koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","shortLead":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","id":"20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"72dbbbd4-f5fc-4d96-af6b-0d22313eadf2","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Trump-párti tinédzser nyomta fel az amerikai hatóságoknál Khaby Lame Tiktok-sztárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok és a közös cég is ugyanúgy szerepel, mint januárban.","shortLead":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok...","id":"20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"27c0dcd7-c080-4583-891f-be6a00227d3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","timestamp":"2025. június. 11. 20:43","title":"Gyurcsány vagyonnyilatkozatában még nem látszik a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. 