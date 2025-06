Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A minisztérium szerint a plázastop szigorítása nem szigorítás, eredetileg is az volt a szándék, hogy a kormány engedélye nélkül ne nyílhasson cipőbolt egy elektronikai üzlet helyén. A kormány önmagában nem kíván beleszólni ingatlantranzakciókba, de ügyelni kell a „vonzáskörzetre gyakorolt hatásokra”.","shortLead":"A minisztérium szerint a plázastop szigorítása nem szigorítás, eredetileg is az volt a szándék, hogy a kormány...","id":"20250612_Az-EKM-az-ott-elok-vedelmevel-indokolja-a-plazastop-turbofokozatra-kapcsolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76.jpg","index":0,"item":"531d3ed2-db9f-4565-a536-f1f720713cc3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Az-EKM-az-ott-elok-vedelmevel-indokolja-a-plazastop-turbofokozatra-kapcsolasat","timestamp":"2025. június. 12. 17:01","title":"Az ÉKM az „ott élők védelmével” indokolja a plázastop turbófokozatra kapcsolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705fca49-bbfd-4a8e-b6da-91f57f13ab04","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250612_Marabu-Feknyuz-Lazar-agya-zakatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705fca49-bbfd-4a8e-b6da-91f57f13ab04.jpg","index":0,"item":"4af654ca-cecf-4216-8896-a583c5ac921d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Marabu-Feknyuz-Lazar-agya-zakatol","timestamp":"2025. június. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lázár agya zakatol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11944af-189c-4772-ba1a-8fbaf27fb280","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ali Hamenei ajatollah közleményében arról beszélt, hogy Izrael lakóövezeteket bombázott, és súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"Ali Hamenei ajatollah közleményében arról beszélt, hogy Izrael lakóövezeteket bombázott, és súlyos büntetésre számíthat.","id":"20250613_iran-izrael-valaszcsapas-nuklearis-letesitmenyek-tamadas-ali-hamenei-ajatollah","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a11944af-189c-4772-ba1a-8fbaf27fb280.jpg","index":0,"item":"978e3024-e5bc-445c-b6a9-b2635e3ca87c","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-valaszcsapas-nuklearis-letesitmenyek-tamadas-ali-hamenei-ajatollah","timestamp":"2025. június. 13. 05:55","title":"Súlyos büntetést ígért Izraelnek az iráni legfőbb vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet. Mindez egyrészt igen látványos lesz, másrészt törmeléket is elindíthat a Föld felé.","shortLead":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet...","id":"20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"4a1ca56e-af04-4473-8090-bbc882e20692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","timestamp":"2025. június. 12. 08:03","title":"500 atombomba erejével csapódhat a Holdba egy aszteroida, és a Földről is látni lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is felvetette, ha kell a Szépművészeti Múzeumnak a kép, megvásárolhatja az állam. ","shortLead":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is...","id":"20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"5f1f64bf-3b51-4a1e-b8c0-848340a47abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:04","title":"Lázár: Ha magyar múzeumnak kell a Klimt-kép, tisztességes megegyezéssel kell megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon kívül helyeztek.","shortLead":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon...","id":"20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"74f07212-91dc-449f-ac81-ec67a6c08298","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","timestamp":"2025. június. 11. 21:03","title":"Újfent bűnösnek találták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cbc06e-7951-4523-a11b-6b0acd4638dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Barcelona támadója azon húzta fel magát, hogy Michal Probierz tizenegy év után mást tett volna meg csapatkapitánynak.","shortLead":"A Barcelona támadója azon húzta fel magát, hogy Michal Probierz tizenegy év után mást tett volna meg csapatkapitánynak.","id":"20250612_robert-lewandowski-michal-probierz-lengyel-valogatott-lemondott-szovetsegi-kapitany-csapatkapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6cbc06e-7951-4523-a11b-6b0acd4638dc.jpg","index":0,"item":"5d9d21b1-893d-43bf-a89e-35aafe74c6be","keywords":null,"link":"/sport/20250612_robert-lewandowski-michal-probierz-lengyel-valogatott-lemondott-szovetsegi-kapitany-csapatkapitany","timestamp":"2025. június. 12. 11:46","title":"Lemondott a lengyel szövetségi kapitány, miután összebalhézott Lewandowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína. Mi lenne, ha Magyarországon is lenne egy hasonló projekt. A Duma Aktuál csapata szerint a pálinkának és a tojásos babnak fontos is szerep jutna. KAP annak örülne nagyon, ha lenne valaki, aki levenné neki a minőségi italokat, amelyeket általában a felső polcokra tesznek. Persze nem hazai erőforrásokat kellene erre pazarolni. Miért éppen a szuperkatonák lennének azok, akiket nem Kínából rendelünk. ","shortLead":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína...","id":"20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"2c0e4cc2-497d-45d1-bf73-774f2b3997a1","keywords":null,"link":"/360/20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","timestamp":"2025. június. 11. 19:30","title":"„A magyar szuperkatonák úgy viselkednének a harctéren, mint Donald Trump a külpolitikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]