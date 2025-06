Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan tulajdonosa Orbán Balázs volt cége.","shortLead":"Az ingatlan tulajdonosa Orbán Balázs volt cége.","id":"20250613_Kepeken-Orban-Balazs-aposanak-tobb-szazmillio-forintos-Balaton-parti-villaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"9f29a41e-98ea-44dd-98c8-fe232c7dae87","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_Kepeken-Orban-Balazs-aposanak-tobb-szazmillio-forintos-Balaton-parti-villaja","timestamp":"2025. június. 13. 10:44","title":"Képeken Orbán Balázs apósának több száz millió forintos Balaton-parti villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29d489f-89c6-46f0-8a1a-7f55f0ec865f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250613_Marabu-Feknyuz-Finisben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29d489f-89c6-46f0-8a1a-7f55f0ec865f.jpg","index":0,"item":"35386fc1-d43e-4d19-96c8-ab4fadd56c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_Marabu-Feknyuz-Finisben","timestamp":"2025. június. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Finisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907a75f-cf41-4199-bf8c-8b8a901126e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Polo Edition 50 egy gazdagon felszerelt limitált szériás születésnapi modell.","shortLead":"A Volkswagen Polo Edition 50 egy gazdagon felszerelt limitált szériás születésnapi modell.","id":"20250612_stilusosan-unnepli-a-vw-a-polo-50-szuletesnapjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d907a75f-cf41-4199-bf8c-8b8a901126e7.jpg","index":0,"item":"66c070d4-c46d-409b-b677-65678bda1f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_stilusosan-unnepli-a-vw-a-polo-50-szuletesnapjat","timestamp":"2025. június. 12. 07:21","title":"Stílusosan ünnepli a VW a Polo 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406a58cb-cfbd-466f-8cda-f22aec2cfa7c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Izrael az iráni nukleáris és rakétafejlesztési program „szíve” ellen hajtott végre péntek hajnalban átfogó támadást, az első válasz – több mint száz drón formájában – már meg is érkezett. Az akció mindenképpen a közel-keleti válság újabb súlyosbodását hozza, már csak azért is, mert az egyik csapásban életét vesztette Hoszein Szalami, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka. ","shortLead":"Izrael az iráni nukleáris és rakétafejlesztési program „szíve” ellen hajtott végre péntek hajnalban átfogó támadást...","id":"20250613_iran-izrael-tamadas-nuklearis-letesitmenyek-netanjahu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406a58cb-cfbd-466f-8cda-f22aec2cfa7c.jpg","index":0,"item":"082aac88-96aa-45ad-84ab-db3d58437427","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-tamadas-nuklearis-letesitmenyek-netanjahu-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 11:00","title":"Komoly eszkaláció a Közel-Keleten – összefoglaljuk, mi történhet az iráni atomlétesítmények elleni izraeli támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd447f8-8bb0-431e-b3b3-834c4f2baabc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A személyzet még a levegőben megfékezte a tüzet.","shortLead":"A személyzet még a levegőben megfékezte a tüzet.","id":"20250611_Ferihegyen-hajtott-vegre-kenyszerleszallast-egy-torok-repulogep-miutan-tuz-utott-ki-a-fedelzeten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfd447f8-8bb0-431e-b3b3-834c4f2baabc.jpg","index":0,"item":"febb24a8-b1ca-484e-882f-f6b3ce6a3497","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Ferihegyen-hajtott-vegre-kenyszerleszallast-egy-torok-repulogep-miutan-tuz-utott-ki-a-fedelzeten","timestamp":"2025. június. 11. 20:27","title":"Ferihegyen hajtott végre kényszerleszállást egy török repülőgép, miután tűz ütött ki a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A miniszterelnök azzal igyekszik elvenni a dolog élét, hogy egyre képtelenebb vádakkal hozakodik elő az ukránellenes kampányban – mutat rá a Deutsche Welle lesújtó helyzetképe.","shortLead":"A miniszterelnök azzal igyekszik elvenni a dolog élét, hogy egyre képtelenebb vádakkal hozakodik elő az ukránellenes...","id":"20250613_Keno-Verseck-lapszemle-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"1a63af87-df99-49d5-9239-53b6c8fff31a","keywords":null,"link":"/360/20250613_Keno-Verseck-lapszemle-luxizas","timestamp":"2025. június. 13. 07:00","title":"Keno Verseck: A fennhéjázás és a kaotikus infrastruktúra Orbán hatalmát fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokaknak jól jöhet.","shortLead":"Sokaknak jól jöhet.","id":"20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b.jpg","index":0,"item":"a7952efb-476b-4768-9632-af18dac05c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","timestamp":"2025. június. 12. 07:07","title":"Okosat lépett a Tesla, visszatér a 7 üléses Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","shortLead":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","id":"20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b.jpg","index":0,"item":"14941552-78f4-4e2e-a90b-83d63b2e177f","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","timestamp":"2025. június. 12. 06:40","title":"A reklámpiacon is szőnyegbombázással érne fel az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]