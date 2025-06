Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A halasztás most a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt rendellenességhez köthető.","shortLead":"A halasztás most a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt rendellenességhez köthető.","id":"20250613_kapu-tibor-urrepules-ax-4-ferencz-orsolya-iss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"6a0d64a2-add7-4300-a561-01a485f357da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_kapu-tibor-urrepules-ax-4-ferencz-orsolya-iss","timestamp":"2025. június. 13. 05:40","title":"Nincs új időpont a magyar űrhajós indulására, Kapu Tibor karanténban várja a fejleményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","shortLead":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","id":"20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"4245f715-23ed-40b8-badf-67f8e956128a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","timestamp":"2025. június. 13. 06:11","title":"Kilőttek az olajárak Izrael Irán elleni támadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887ca8a6-aa41-47c9-948d-20936456de20","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dupla album 25 tételben idézi fel Hopper zűrös életét attól kezdve, hogy Kansasból tinédzserként elindult az úton, hogy meg-megálljon, ahogy az élet éppen hozta. ","shortLead":"A dupla album 25 tételben idézi fel Hopper zűrös életét attól kezdve, hogy Kansasból tinédzserként elindult az úton...","id":"20250613_hvg-The-Waterboys-Life-Death-and-Dennis-Hopper-dupla-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887ca8a6-aa41-47c9-948d-20936456de20.jpg","index":0,"item":"7b3c9a0d-4425-45a5-bac8-51fe672a17b3","keywords":null,"link":"/360/20250613_hvg-The-Waterboys-Life-Death-and-Dennis-Hopper-dupla-album","timestamp":"2025. június. 13. 16:15","title":"Élet, halál és Dennis Hopper – különleges lemez idézi meg a Szelíd motorosok és az Apokalipszis most sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügy szerint a botrány után kirúgták Dudás Zoltán Szilárdot, így nem küldik diplomáciai szolgálatra.","shortLead":"A külügy szerint a botrány után kirúgták Dudás Zoltán Szilárdot, így nem küldik diplomáciai szolgálatra.","id":"20250613_bukarest-diplomata-foosztalyvezeto-szolo-utcai-javitointezet-igazgato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"43548e20-2231-4102-a152-cd9afcb1604a","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_bukarest-diplomata-foosztalyvezeto-szolo-utcai-javitointezet-igazgato-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:51","title":"Bukarestbe szánták diplomatának azt a főosztályvezetőt, aki kinevezte a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f3db2c-1ed5-4cc2-9306-b2424eb36093","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Egy fontos dologról elfeledkeztek a kormányrendelet megalkotásánál.","shortLead":"Egy fontos dologról elfeledkeztek a kormányrendelet megalkotásánál.","id":"20250611_granatrobbanasban-megserult-kormanytisztviselo-hosi-juttatas-kesik-kormanyrendelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f3db2c-1ed5-4cc2-9306-b2424eb36093.jpg","index":0,"item":"542bf83e-6c56-4179-abba-35658490311b","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_granatrobbanasban-megserult-kormanytisztviselo-hosi-juttatas-kesik-kormanyrendelet-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:49","title":"Megvan, miért késik a gránátrobbanásban megsérült tisztviselőnek járó „hősi juttatás” kihirdetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6055a8-305d-451c-b2a3-68634c59ffb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hyundai Ioniq 6 N a Tesla Model 3 Perforance legújabb kihívójának ígérkezik.","shortLead":"A Hyundai Ioniq 6 N a Tesla Model 3 Perforance legújabb kihívójának ígérkezik.","id":"20250613_650-loero-ime-a-hyundai-ioniq-6-n-legujabb-elektromos-sportszedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6055a8-305d-451c-b2a3-68634c59ffb1.jpg","index":0,"item":"df1a5cba-9343-47ca-9372-e09cb3d84907","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_650-loero-ime-a-hyundai-ioniq-6-n-legujabb-elektromos-sportszedan","timestamp":"2025. június. 13. 07:59","title":"Íme a Hyundai 650 lóerős legújabb elektromos sportszedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907a75f-cf41-4199-bf8c-8b8a901126e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Polo Edition 50 egy gazdagon felszerelt limitált szériás születésnapi modell.","shortLead":"A Volkswagen Polo Edition 50 egy gazdagon felszerelt limitált szériás születésnapi modell.","id":"20250612_stilusosan-unnepli-a-vw-a-polo-50-szuletesnapjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d907a75f-cf41-4199-bf8c-8b8a901126e7.jpg","index":0,"item":"66c070d4-c46d-409b-b677-65678bda1f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_stilusosan-unnepli-a-vw-a-polo-50-szuletesnapjat","timestamp":"2025. június. 12. 07:21","title":"Stílusosan ünnepli a VW a Polo 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]