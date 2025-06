Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok elhatárolódott a támadástól, Irán súlyos válaszcsapást ígért. A konfliktus legfrissebb fejleményei percről percre.","shortLead":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok...","id":"20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"59ac0958-eeb1-4957-b004-a479cfa3e495","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:15","title":"Iráni nukleáris létesítményeket bombázott Izrael, Irán súlyos büntetést ígért – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott a gondolataival.","shortLead":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott...","id":"20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417.jpg","index":0,"item":"0df8cb3b-35d5-4dd4-8488-989deb16282e","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","timestamp":"2025. június. 11. 15:04","title":"Újra beállt takarítónak a klipjében a Megasztár felfedezettje, aki korábban takarító volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","id":"20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6.jpg","index":0,"item":"7e069608-b8d3-477e-aa10-7a9af4eb0b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","timestamp":"2025. június. 11. 12:29","title":"Betörtek egy Apple Store-ba, és minden mozdíthatót elvittek a zűrzavart kihasználó fosztogatók Los Angelesben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","id":"20250612_kapu-tibor-urutazas-halasztas-nemzetkozi-urallomas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"a0a99cd8-39d6-4e1a-9db2-083a306bf6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_kapu-tibor-urutazas-halasztas-nemzetkozi-urallomas-nasa","timestamp":"2025. június. 12. 17:55","title":"Tovább húzódik Kapu Tibor űrutazásának startja, most a Nemzetközi Űrállomással vannak gondok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Paks elleni kupadöntő miatt büntette meg a Fradit a labdarúgó-szövetség, de a klub nem akar fizetni.","shortLead":"A Paks elleni kupadöntő miatt büntette meg a Fradit a labdarúgó-szövetség, de a klub nem akar fizetni.","id":"20250611_kubatov-gabor-mlsz-fizetes-kupadonto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"daa7f40a-3d36-4f67-90bf-ce668ba667c6","keywords":null,"link":"/sport/20250611_kubatov-gabor-mlsz-fizetes-kupadonto","timestamp":"2025. június. 11. 15:46","title":"Kubatov üzent az MLSZ-nek: Nem fogunk fizetni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]