Nem fizeti a belgrádi egyetemek számláit a szerb állam, mióta a hallgatók tüntetnek Vucsicsék ellen

Rendezetlen pénzügyi kötelezettségek miatt veszélybe került négy belgrádi egyetem (a vegyészeti, a fogorvosi, a gyógyszerészeti és a gépészmérnöki kar) működése – írja a Szabad Magyar Szó a Nova.rs értesülése nyomán.

Goran Roglics, a vegyészeti kar dékánja a portálnak azt mondta, hogy a fizetési felszólítás alapján június 25-ig kell rendezniük a tartozásokat. „Sajnos eddig még nem kaptunk pénzt (a szerb államtól) a működési költségek fedezésére. Azt ígérték, hogy június 1-jéig utalnak egy negyedévi összeget, de ez sem oldaná meg a problémánkat” – fogalmazott.

Elmondása szerint a vegyészeti kar jelenleg 25–26 millió dinár (85-90 millió forint) közötti összeggel tartozik, a legnagyobb tételt pedig az áram- és fűtésszámlák teszik ki. „Ezek az idei évre vonatkozó tartozások. A törvénymódosítás értelmében az államnak teljes egészében fedeznie kellene ezeket a költségeket, de még nem fizetett. Áprilisban kellett volna fél évre elegendő támogatást utalnia, de ez nem történt meg. Most valamiféle megállapodás született, hogy négy részletben történik majd az utalás: július 1-jén, szeptemberben, októberben és decemberben” – részletezte Roglics, hozzátéve, hogy amennyiben az állam nem utalja át az esedékes összeget, be is zárhatják a kart.

A dékán szerint az állam pénzügyi kötelezettségeinek elmulasztása büntetőpolitika, amelyet a hallgatói blokádok miatt vezetett be. „Nem akarták teljesíteni a törvényben előírt kötelezettségeiket, amíg a hallgatói blokádok meg nem szűnnek. Egyszerűen ez a helyzet” – jelentette ki.

Szerbiában a tizenhat halálos áldozatot követelő, tavaly novemberi újvidéki tragédia után robbantak ki kormányellenes tüntetések. Civilek és egyetemi hallgatók azóta is tüntetnek.