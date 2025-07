Izraeli művészek és tudósok követelnek szankciókat saját kormányuk ellen a gázai éhínség miatt

31 ismert izraeli közéleti személyiség, köztük művészek, tudósok és egy volt legfőbb ügyész nyílt levélben sürgetik az izraeli kormány elleni bénító nemzetközi szankciók bevezetését, mert szerintük az ország „halálra éhezteti Gáza lakosságát” – írják a Guardiannek eljuttatott levelükben.

A Guardian által közölt levél aláírói között van például Yuval Abraham, a Nincs más föld című dokumentumfilm Oscar-díjas rendezője, Michael Ben-Jair volt legfőbb ügyész, valamint Avraham Burg, az izraeli parlament korábbi elnöke. A levél szerint Izrael „brutális kampányt” folytat Gázában, és a cél akár több millió palesztin kitelepítése is lehet.

A nyílt levél azért is jelentős, mert kimondja, hogy szükség van a gazdasági szankciókra, amit eddig az izraeli közélet tabu témaként kezelt, illetve azért is, mert a szankciókat sürgetőket gyakran törvényekkel is megpróbálták elhallgattatni.

Az aláírók arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy bénító szankciókat vessen ki Izraelre, amíg ez a brutális hadjárat véget nem ér, és nem valósul meg egy tartós tűzszünet. Az ENSZ szerint a térségben humanitárius katasztrófa alakult ki, több tízezer halottal, az izraeli vezetés azonban továbbra is tagadja a Gázában kialakult éhínség tényét.

A brit miniszterelnök szintén kedden jelentette be, hogy az Egyesült Királyság szeptemberben elismeri a palesztin államot, amennyiben Izrael nem változtat a mostani elképzelésein.

Az Egyesült Királyság is elismeri a palesztin államot Franciaországhoz hasonlóan a szeptemberi ENSZ közgyűlésen teszik meg hivatalosan is ezt a lépést.

A nyitókép forrása: AFP / Bashar Taleb