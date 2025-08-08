Perrel szednék ki Trump adminisztrációjából, hogy mit kommunikáltak az FBI tisztviselőivel az Epsetein-ügyben

Egy jogi szervezet pert indít a Trump-adminisztráció ellen, amiért az nem adja ki azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderülne, hogy az Epstein-üggyel kapcsolatban milyen kommunikáció folyt a kormány és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezető tisztségviselői között – számol be az Associated Press.

„Az asztalán hever Epstein ügyfeleinek listája” – saját felhergelt támogatói fordultak Trump ellen Maga állította csapdába esett Donald Trump, mert az egykor a barátjának számító szexuális ragadozóval, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban olyan összeesküvés-elmélet ellen kell védekeznie, amilyenekhez korábban ő szoktatta a most dühös táborát.

A Democracy Forward nevű csoport számos ügyben indított már pert a jelenlegi amerikai kormánnyal szemben. Most azért nyújtottak be keresetet a washingtoni szövetségi bíróságon, mert július végén beadott kérelmük ellenére a kormányszervek nem adják ki azokat a dokumentumokat, amelyeket az információszabadságról szóló törvény alapján terjesztettek elő.

„A bíróságnak sürgősen be kell avatkoznia, hogy a nyilvánosság hozzáférhessen a rendkívüli helyzetről szóló szükséges információkhoz” – nyilatkozta Skye Perryman, a csoport elnöke és vezérigazgatója.

Az Epstein-ügyre fokozott figyelem irányul, amióta az Igazságügyi Minisztérium a múlt hónapban bejelentette, hogy mégsem hozza nyilvánosságra az ügy további dokumentumait, noha korábban Pam Bondi igazságügyi miniszter – kampányában pedig maga Donald Trump – is ezt ígérte. A Wall Street Journal júliusban arról írt, hogy értesülésük szerint az elnököt még májusban Bondi tájékoztathatta arról, hogy az ügy nem nyilvános irataiban Trump neve is szerepel; a gyanú szerint ez magyarázhatja az adminisztráció igyekezetét, hogy mégis titokban tartsa a periratokat.

WSJ: Trumpnak a minisztere szólt, hogy az ő neve is szerepel az Epstein-ügy irataiban Az amerikai elnök ismét álhírnek minősítette a Wall Street Journal állításait, miközben a sokak szerint titkokat rejtő akták nyilvánosságra hozatala továbbra is akadályokba ütközik.

Jeffrey Epstein 2019-es, börtöncellájában bekövetkezett halála óta, keringenek találgatások és elméletek arról, hogy milyen – politikusokra nézve kompromittáló – információkat gyűjtöttek a nyomozók a gazdag pénzember üzelmei kapcsán, és ki tudott még a tizenéves lányokkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseiről.

Trump, aki régebben kifejezetten baráti kapcsolatban állt Epsteinnel, következetesen tagadja, hogy tudott volna Epstein bűncselekményeiről, és állítja, hogy már korábban megszakította a kapcsolatukat. Újraválasztása óta azonban többször is megpróbálta elterelni a közvélemény figyelmét arról, hogy az iratok ígért nyilvánosságra hozatala nem történt meg. Ezt viszont akadályozza, hogy az ügyet mindkét párt politikusai napirenden tartják, és a sajtó sem engedi el.