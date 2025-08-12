Újabb támadásokra készül Oroszország – állítja Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz hadsereg nem a háború befejezésére, hanem újabb támadó műveletek előkészítésére készül – írja a Guardian az elnök keddi bejegyzése alapján.

„Ukrajna és Európa biztonságáról mindannyian együtt döntünk. Minden határozatnak hozzá kell járulnia közös biztonsági képességeink erősítéséhez. Ha Oroszország nem hagyja abba a gyilkolást, felelősségre kell vonni”

– írta közösségi oldalán.

Zelenszkij egyetértéséről biztosította Donald Trumpot, aki pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. „Mindannyian támogatjuk Trump elnök elszántságát, és közösen kell kialakítanunk olyan álláspontokat, amelyek nem engedik, hogy Oroszország ismét megtévessze a világot” – fogalmazott.

Az államfő köszönetet mondott az Európai Unió vezetőinek támogatásukért, miközben arra figyelmeztetett, hogy az egységes álláspont „nem kerülhet veszélybe”. Az ukrán elnök szerint amíg tart a háború és a megszállás, folyamatosan fenn kell tartani a nyomást: erővel, szankciókkal és diplomáciával.

Hétfőn este viszont brit értesülések szerint arról beszélt Zelenszkij, hogy jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart.

Az Európai Tanács hétfőn elfogadott, kedden közzétett nyilatkozatában a tagállami vezetők üdvözölték Donald Trump erőfeszítéseit az orosz–ukrán háború lezárására, és hangsúlyozták, hogy a békének tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, a függetlenséget, a szuverenitást és a területi integritást. Leszögezték, hogy a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, Ukrajna jövőjéről csak az ukrán nép dönthet, a béketárgyalásoknak pedig a tűzszünet után kell kezdődniük.

A dokumentumhoz Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök képviseletében – egyedüliként nem csatlakozott.

A nyitókép forrása: Danylo Antoniuk / Anadolu via AFP