Már 31 pontban vádolják a férfit, aki autójával a tömegbe hajtott Liverpoolban

Több mint 130 ember, köztük több gyerek sérült meg, amikor május 26-án a bajnok Liverpool FC-t ünneplő rajongók tömegébe hajtott. Az 53 éves veterán, Paul Doyle ellen eredetileg kétrendbeli szándékos testi sértés, kétrendbeli szándékos súlyos testi sértés, valamint ez utóbbi kétrendbeli kísérlete és veszélyt okozó vezetés miatt emeltek vádat – összesen hét pontban. A liverpooli büntetőbíróság csütörtöki tárgyalásán újabb 24 pontban emeltek vádat a tömeggázolás gyanúsítottjával szemben – írja a SkyNews.

Doyle a börtönből, videóhíváson keresztül vett részt a csütörtöki tárgyaláson.

Az új vádirat, amelyet nem olvastak fel a bíróságon, most 31 vádpontot tartalmaz, amelyekben 29 sértett érintett. Az új vádpontok közül hat vádpont a gázolás csecsemő sértettjeivel kapcsolatos. Jelenleg tizenkilenc rendbeli szándékos súlyos testi sértés kísérletével, hétrendbeli szándékos súlyos testi sértéssel és háromrendbeli szándékos testi sértéssel vádolják a veszélyt okozó vezetés mellett.

Borítókép: A liverpooli tömeges gázolás helyszíne. Fotó: Paul Ellis / AFP