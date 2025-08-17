Az autópályát is lezárták a tüntetők Izraelben, hollywoodi színész is ott volt a demonstráción

Több ezer izraeli vett részt egy országos sztrájkban (Izraelben munkanap a vasárnap), amelyet a Hamász által túszul ejtett izraeliek családjai melletti szolidaritásból szerveztek, és azért, hogy felszólítsák Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt: vessen véget a lassan két éve zajló háborúnak azzal, hogy megállapodást köt az országot 2023. október 7-én megtámadó terrorszervezettel – írja a Reuters.

A zászlókat lengető és a túszokról készített fényképeket felmutató tüntetők országszerte dobolással, sípolással, dudálással fejezték ki a véleményüket. Voltak, akik autóutakat blokkoltak és lezárták a Tel Avivot Jeruzsálemmel összekötő autópályát. A tüntetésen részt vett Gal Gadot izraeli születésű hollywoodi színésznő is, aki többek közt a Wonder Woman-filmek főszereplőjeként ismert.

Vasárnap sok izraeli vállalkozás és intézmény engedélyezte a dolgozóinak, hogy munka helyett a tüntetéseken vegyenek részt. A demonstrációnak a légvédelmi sziréna vetett véget, mivel Jemenből rakétát lőttek ki Izraelre. A rakétát a légvédelmi rendszer semlegesítette. Az izraeli rendőrség elmondása szerint 38 tüntetőt állítottak elő, köztük olyanokat, akik az utakat lezárva dulakodni kezdtek a rendőrökkel.

Vasárnap Netanjahu miniszterelnök úgy nyilatkozott: „Mindazok, akik ma azt akarják, hogy a Hamász legyőzése nélkül vessünk véget a háborúnak, nem pusztán megerősítik a Hamászt és késleltetik a túszok szabadon engedését, de azt is biztosítják, hogy az október 7-i események újra és újra megtörténhessenek.”

Netanjahu korábban közölte: az izraeli hadsereg el fogja foglalni Gázavárost, az egyik legnagyobb települést, amelyet még nem az izraeliek uralnak. A tiltakozók és a túszok családjai attól félnek, az akció veszélyezteti a még életben lévő túszokat. Még 50 túsz van Gázában, akik közül 20 ember lehet életben.

A háború két éve alatt több mint 61 ezer palesztin halt meg az izraeli hadsereg akcióiban. A Hamász október 7-i terrortámadásában 1200 izraelit öltek meg és 251 túszt ejtettek. Azóta több mint 400 izraeli katona halt meg.