Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a túszok szabadon engedéséről és a háború befejezéséről

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a palesztinok lakta Gázai övezetben fogva tartott valamennyi izraeli túsz kiszabadítása és a közel két éve tartó háború – Izrael számára elfogadható feltételek között történő – befejezése érdekében.

A Gázai övezetben szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében a miniszterelnök közölte, találkozik a parancsnokokkal, hogy jóváhagyják a Gázaváros elfoglalását és a Hamász palesztin terrorszervezet teljes legyőzését célzó terveket, írja az MTI.

„Ugyanakkor utasításokat adtam, hogy kezdjék meg az azonnali tárgyalásokat valamennyi túsz elengedése és a háború Izrael számára elfogadható feltételek között történő befejezése érdekében” – mondta, és hozzátette, hogy a döntő szakaszkban vannak.

Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) katonai szóvivője szerdán jelentette be, hogy Izrael megkezdte a Gázaváros ellen tervezett hadműveletének első lépéseit, és már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit. Történt ez azt követően, hogy a Hamász közölte, elfogadta a tűzszünetre vonatkozó legutóbbi javaslatot, amit Katar és Egyiptom nyújtott be még vasárnap.

Netanjahu bejelentette: tényleg a Gázai övezet teljes megszállására készül Sajtóértesülések szerint az izraeli hadsereg és több vezető biztonsági tisztviselő is ellenzi a lépést.

A BBC szerint az izraeli hadsereg csütörtökön figyelmeztette az egészségügyi tisztviselőket és a nemzetközi szervezeteket: készüljenek fel Gáza város egymillió lakosának tervezett evakuálására. A közlemény szerint arról is tájékoztatták őket, hogy „módosításokat” hajtanak végre a Gáza déli részén található kórházakban, hogy fogadni tudják a betegeket.

A gázai, Hamász által irányított egészségügyi minisztérium elutasított „minden olyan lépést, amely aláásná az egészségügyi rendszer megmaradt részeit”. Az ENSZ és segélyszervezetek pedig kijelentették, hogy maradnak a városban, hogy segítsenek azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak elmenni.

A világszervezet szerint Gáza harminchat kórháza közül jelenleg tizennyolc részlegesen működik, és ezek közül tizenegy Gázavároshoz tartozik. Az ENSZ másokkal együtt a a hét elején arra figyelmeztetett hogy egy izraeli offenzíva Gázavárosban „borzalmas humanitárius következményekkel” járna.