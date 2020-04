Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív forgalmazásával az alaptevékenységéből származó forgalmi adóját akarta csökkenteni.","shortLead":"A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív...","id":"20200409_likorgyari_szamlagyar_parfum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323fda38-3f69-4e86-b1cb-61767e451aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_likorgyari_szamlagyar_parfum","timestamp":"2020. április. 09. 14:27","title":"Parfümökkel csalt egymilliárd forint adót egy likőrgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliség az egekben a dél-európai országban, amely az EU segítségére vár.","shortLead":"A munkanélküliség az egekben a dél-európai országban, amely az EU segítségére vár.","id":"20200409_Spanyolorszag_lehet_a_virusvalsag_legnagyobb_vesztese_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5de2bf-6351-4202-8acf-ff1c789bf325","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Spanyolorszag_lehet_a_virusvalsag_legnagyobb_vesztese_Europaban","timestamp":"2020. április. 09. 19:10","title":"Spanyolország lehet a vírusválság legnagyobb vesztese Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak. ","shortLead":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek...","id":"20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e766647d-1dc1-49f7-8892-45d2f3c379e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 09. 11:32","title":"Nem csak a járvány, az ünnep is a bevásárlás útjába állhat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 500 milliárd euró már rendelkezésre állhat, ám a legfontosabb kérdésben még mindig vita van az unió déli és északi országai között.","shortLead":"Több mint 500 milliárd euró már rendelkezésre állhat, ám a legfontosabb kérdésben még mindig vita van az unió déli és...","id":"20200410_Elfogadtak_a_koronavirusvalsag_enyhitesere_szolgalo_unios_mentocsomagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dad5d4-2e90-4572-9230-f9d277391942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Elfogadtak_a_koronavirusvalsag_enyhitesere_szolgalo_unios_mentocsomagot","timestamp":"2020. április. 10. 06:30","title":"Elfogadták a koronavírus-válság enyhítésére szolgáló uniós mentőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ettől remélik a javulást. ","shortLead":"Ettől remélik a javulást. ","id":"20200409_Barta_Sylvia_ujabb_gyogyszeres_kezelest_kap_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a8751-454f-42c3-8b90-f1a74e3f0cea","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Barta_Sylvia_ujabb_gyogyszeres_kezelest_kap_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 09. 09:50","title":"Barta Sylvia újabb gyógyszeres kezelést kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány élvonalában küzdők számára.","shortLead":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány...","id":"20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2c756-6759-4814-9555-96da32d3a32c","keywords":null,"link":"/elet/20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 09. 10:15","title":"A U2 tízmillió eurót adományoz a járvány elleni küzdelemre Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.","id":"20200409_Torokorszagban_4000nel_tobbel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8874e9a-ea6e-494c-80cb-203f0b198a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Torokorszagban_4000nel_tobbel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 21:06","title":"Törökországban 4000-nél többel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]