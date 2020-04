Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben a tanulókat méltatlan dilemma elé állítja azzal, hogy választaniuk kell egyéni előmenetelük, valamint saját és családjuk egészségének veszélyeztetése között.","shortLead":"Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben...","id":"20200420_Szuloi_Hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe3997-2c95-47c2-b404-55142f49e007","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_Szuloi_Hang","timestamp":"2020. április. 20. 09:46","title":"Szülői Hang: Ne hagyják szó nélkül a diákok a veszélyes érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","shortLead":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","id":"20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b8e9ad-131b-4798-906d-c607162518e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","timestamp":"2020. április. 18. 20:03","title":"Szélsőbaloldali terrorszervezethez hasonlította az érettségi miatt tiltakozó szakszervezetet az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b6f8c4-d124-490d-8e51-7186c32e7854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Sport folytatja a két hete megkezdett sorozatot és ma délután is egy emlékezetes régi Forma-1 futamot ad le.","shortLead":"Az M4 Sport folytatja a két hete megkezdett sorozatot és ma délután is egy emlékezetes régi Forma-1 futamot ad le.","id":"20200419_raikkonen_vilagbajnoki_cimenek_evebe_repit_vissza_a_ma_delutani_F1kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5b6f8c4-d124-490d-8e51-7186c32e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a07d4-d098-4fd5-8f50-f28f908bcdfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_raikkonen_vilagbajnoki_cimenek_evebe_repit_vissza_a_ma_delutani_F1kozvetites","timestamp":"2020. április. 19. 06:41","title":"Räikkönen világbajnoki címének évébe repít vissza a ma délutáni F1-közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak a drónoktól kell védeni bizonyos légtérrészeket, a drónokra is leselkednek veszélyek. 