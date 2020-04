Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 29 éves férfi tavaly ősszel kezdett kábítószert árulni. Néhány napja fogták el, hétfőn pedig letartóztatták.","shortLead":"A 29 éves férfi tavaly ősszel kezdett kábítószert árulni. Néhány napja fogták el, hétfőn pedig letartóztatták.","id":"20200420_pecs_diler_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8462c5d-2417-4a72-9ff7-b10d0631c2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_pecs_diler_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 20. 10:26","title":"Hiába a kijárási korlátozás, rendszeresen elment Pécsre drogot árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","id":"20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b9982-e6a5-46e2-b7f4-7c1f33cffe0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:59","title":"Kásler visszaszólt a Magyar Orvosi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna–Vesztfália tartományának illetékes szervezete a weboldalon, amelyen keresztül a koronavírus-járvány miatti pénzügyi segítségre lehetett benyújtani az igényeket. A hackerek köszönték szépen, le is csaptak a lehetőségre.","shortLead":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna–Vesztfália...","id":"20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e078b6f-89e5-4b57-b8e2-be529491732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. április. 20. 14:08","title":"Járványkezelés: 35 milliárd forintnyi eurót lophattak a németektől hackerek egy egyszerű átverős trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rio de Janeiro államban a májusra várják a járvány csúcspontját, az egészségügyi miniszter szerint nagyon nehéz idők jönnek.","shortLead":"Rio de Janeiro államban a májusra várják a járvány csúcspontját, az egészségügyi miniszter szerint nagyon nehéz idők...","id":"20200420_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab63e93-7d41-4fef-91f7-012ba1b52477","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 19:22","title":"Bolsonaro megszüntetné a kijárási korlátozásokat, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"A kormány felelőssége, hogy milyen további szigorítások lesznek Budapesten, ő csak a rádióból értesül a tervekről – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a hvg360-nak adott interjúban. A kórházakból \"kiebrudalt\" emberek miatt elborzad, szerinte a Pesti úton elrontott tesztekkel és a késői tájékoztatással a népegészségügyi központ munkatársai emberéleteket veszélyeztettek. Gazdasági összeomlás közeledését látja, a fővárosban 60 milliárdot zárolnak.","shortLead":"A kormány felelőssége, hogy milyen további szigorítások lesznek Budapesten, ő csak a rádióból értesül a tervekről –...","id":"20200420_karacsony_orban_jarvany_koronavirus_pesti_ut_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c55f79-1ea6-48e6-b76d-f17e1acf5d99","keywords":null,"link":"/360/20200420_karacsony_orban_jarvany_koronavirus_pesti_ut_budapest","timestamp":"2020. április. 20. 06:30","title":"Karácsony: \"Lehet, hogy Orbán tervez valamit, amit nem tudhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott vállalkozásnak viszont hatalmas pluszteher. Az érv, miszerint a nagy nyereségű multikat sújtja, pedig egész egyszerűen nem igaz.","shortLead":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott...","id":"20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7530db9-edc4-4ad7-9790-5514c090f309","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"A kormány sörétes puskával különadóztatja a kiskereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a találgatás, miért nem volt ott az észak-koreai diktátor az államalapító születésnapjára megrendezett ünnepségen..","shortLead":"Egyre több a találgatás, miért nem volt ott az észak-koreai diktátor az államalapító születésnapjára megrendezett...","id":"20200421_Kim_Dzsong_Un_korea_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e1d413-fce2-4ce1-8e5f-c18d48f738ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Kim_Dzsong_Un_korea_mutet","timestamp":"2020. április. 21. 05:08","title":"CNN: Kim Dzsong Un nagy veszélyben van a műtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]