Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Tíz évvel ezelőtt 72 millió ember szenvedett kárt világszerte áradások miatt, a számuk pedig a kétszeresére emelkedhet tíz éven belül – figyelmeztetnek a World Resources Institute nemzetközi kutatócsoport tagjai, akiknek eredémyeiről a The Guardian is beszámolt.

Az áradások okozta károkat a tudósok 174 és 712 milliárd dollárra teszik évente. 2050-re pedig még rosszabb lesz a helyzet: a jelentés alapján addigra már 221 millió ember lehet veszélyben, és a kárt akár 1,7 trillió dollárra is saccolják.

Az áradásokat ráadásul a klímaváltozás is jelentősen befolyásolja: emelkedik a tengerszint, a hurrikánok erősebbek és az esőzés is változik az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásából kifolyólag. A kutatók szerint a legveszélyeztetettebb területek közé Délkelet-Ázsia, azaz Banglades, Vietnam, India, Indonézia és Kína tartozik.

Ám arra is figyelmeztetnek a tudósok, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak is egyre gyakoribb áradásokra kell felkészülnie, elsorban azokon a part menti területeken, ahol sokan élnek. Az országban az áradások okozta károk 2010-ben 1,8 milliárd dollárt tettek ki, 2050-re azonban ez a szám elérheti a 38 milliár dollárt is. Ráadásul az áradások várhatóan a három legnépesebb államot, Lousianát, Massachusettst és Floridát fogják a legsúlyosabban érinteni.