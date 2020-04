A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges vonatkozása is van, sőt a vendéglátás jövőjére is jelentős hatással lehet.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Kényelem, erősebb immunrendszer, stressz-sütés: a koronavírus-járvány és a kijárási korlátozás felforgatja azt, ahogyan étkezünk. A Bloomberg egyik cikkében annak járt utána, milyen trendek rajzolódnak ki a koronavírus-járvány hatására az étkezésben. A változások kettősek: miközben a társadalom egy része egészségesebben étkezik és otthon főz, a feldolgozott élelmiszerek, így a fagyasztott pizzák és az instant tészták is jobban fogynak.

Ezek a változások a mezőgazdaságra is erőteljesen rányomják a bélyegüket: az avokádó ára például március eleje óta 60 százalékkal emelkedett, a termelők nem tudják tartani a lépést a megugró kereslettel. A citrusfélék is nagyobb arányban kerülnek a kosarakba az amerikai üzletekben, ugyanis a C-vitamin tartalma miatt egyre többen vásárolnak citromot és narancsot. Vietnámban a fekete fokhagymához, Indonéziában pedig a jamuhoz, egy természetes összetevőkből készülő hagyományos szerhez fordulnak a lakosok, hogy felvegyék a harcot a vírussal és erősítsék az immunrendszerüket.

Bár az, hogy az emberek jóval több ételt vásárolnak most, nem ellensúlyozza az éttermek bezárása miatti kiesést a termelőknek: ezért öntik ki a tejet a farmerek, jóval kevesebb sajtra és vajra van most igény. Számos vendéglátóhely fogad rendeléseket elviteles kiszállításra, a legtöbben azonban szűkítették a menüsort és minél kevesebb alapanyagból készülő fogásokat kínálnak.

Az otthonmaradásból fakadóan viszont egyre többen esznek az unalom és a stressz miatt is: ennek a nyertesei pedig az előre csomagolt ételek, így a fagyasztott pizzák, instant tészták, chipsek és nassolnivalók.

A szakértők szerint az embereknek most az a legfontosabb, hogy étel legyen az asztalon, ugyanakkor a mostani változások velünk is maradnak: meglátásuk szerint sokan rácsodálkoznak majd arra, hogy a készételek minősége mennyit javult az utóbbi időszakban, ezért a karantén után is vásárolni fogják ezeket, de jellemzőbb lesz az is, hogy magunknak főzünk. Ez pedig az éttermeknek már nem olyan jó hír. Az pedig szintén a jövőben hatni fog az éttermekre a szakértők szerint, hogy az emberek megtapasztalják, egy vacsora árából mennyivel több ételt vehetnek a boltokban.