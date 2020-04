Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","shortLead":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","id":"20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af025c42-7f04-446c-8031-24774d79559f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","timestamp":"2020. április. 29. 10:35","title":"Penész és mocsok lepte el az egri pizzázót, a Nébih bezáratta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d203dc0-d29b-4d1e-882c-064300a6255e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Downing Streeten grasszált a koma.","shortLead":"A Downing Streeten grasszált a koma.","id":"20200429_Benezett_egy_roka_a_londoni_miniszterelnoki_rezidenciara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d203dc0-d29b-4d1e-882c-064300a6255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178542cf-ce9b-4200-a04e-6ac3755a752e","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Benezett_egy_roka_a_londoni_miniszterelnoki_rezidenciara","timestamp":"2020. április. 29. 15:59","title":"Benézett egy róka a londoni miniszterelnöki rezidenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta Tiborcz István és Orbán Ráhel környékén intézősködő Száraz István a fesztiválpiac nagyágyúi nélkül is biztos lehet szolgáltatásai piacában, legalábbis amíg Orbán Viktor a kormányfő.\r

","shortLead":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta...","id":"20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86bd61-0062-4939-bf94-71050c42607e","keywords":null,"link":"/360/20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","timestamp":"2020. április. 30. 16:00","title":"Gerendainál is fajsúlyosabb mentorokban bízhat a We Love Budapest alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek bevezetésével. Orbán azt ígérte a hét elején, mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Ehhez viszont valószínűleg fel kell pörgetni a közmunkaprogramot is.","shortLead":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek...","id":"20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ed3a0-0363-4deb-b17c-a68b23558cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","timestamp":"2020. április. 29. 12:53","title":"Kizárnák a közmunkából, akinek rendezetlen az udvara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82026f9-6493-433f-b2f8-c4f1054be82f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 32 colos kerekekkel a Chevrolet Impala egy moldáv utcán keltett megdöbbenést.","shortLead":"A 32 colos kerekekkel a Chevrolet Impala egy moldáv utcán keltett megdöbbenést.","id":"20200429_82_centis_kerekeket_rakott_a_kocsija_ala_egy_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82026f9-6493-433f-b2f8-c4f1054be82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e154382-cfac-407d-b13e-17da2f3deab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_82_centis_kerekeket_rakott_a_kocsija_ala_egy_autos","timestamp":"2020. április. 29. 10:52","title":"82 centis kerekeket rakott a kocsija alá egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tervezett karbantartásnak indult, végül jelenleg is tartó üzemszünet lett a NAV elektronikus számlázórendszerének rendbetételéből.","shortLead":"Tervezett karbantartásnak indult, végül jelenleg is tartó üzemszünet lett a NAV elektronikus számlázórendszerének...","id":"20200430_nav_online_szamlazo_karbantartas_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bbf0a0-6320-4e4c-95b5-47bd85951e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_nav_online_szamlazo_karbantartas_frissites","timestamp":"2020. április. 30. 11:13","title":"Gond van a NAV online számlázójával [frissítés: ismét működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron. Körülbelül így szól az új iPhone SE receptje – kipróbáltuk a 200 ezer forint alá becsúszó mobilt.","shortLead":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron...","id":"20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8bc1f4-9f00-419d-920d-32b704149bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 28. 20:00","title":"Időgép nem rossz áron: teszten a kicsiben nagy 2020-as iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot csökkent 2019-ben az egész EU-ban a súlyos nélkülözésben élők aránya, a magyar folyamat is illik az európai trendbe.","shortLead":"Nagyot csökkent 2019-ben az egész EU-ban a súlyos nélkülözésben élők aránya, a magyar folyamat is illik az európai...","id":"20200429_eu_deprivacio_nelkulozo_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ac3cb-2f7e-4746-a554-4206ab155a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_eu_deprivacio_nelkulozo_lista","timestamp":"2020. április. 29. 15:51","title":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol több a súlyosan nélkülöző ember, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]