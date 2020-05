Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b665865d-32f5-434f-b98b-8210d8b0b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több fejlesztési adókedvezményt kapnak a cégek, a veszélyhelyzet után is megmaradnak egyes adócsökkentések, a bankok öt év alatt visszatarthatják azt a pénzt, amit járványadóként befizetnek.","shortLead":"Több fejlesztési adókedvezményt kapnak a cégek, a veszélyhelyzet után is megmaradnak egyes adócsökkentések, a bankok öt...","id":"20200429_Torvenybe_iktatjak_hogy_a_bankok_visszakapjak_a_jarvanykulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b665865d-32f5-434f-b98b-8210d8b0b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af30e04a-22bf-4ad4-81ca-c1631304f11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Torvenybe_iktatjak_hogy_a_bankok_visszakapjak_a_jarvanykulonadot","timestamp":"2020. április. 29. 14:25","title":"Törvénybe iktatják, hogy a bankok visszakapják a járványkülönadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég haladt el mellettünk a 2,5 kilométer átmérőjű \"1998 OR2\" aszteroida – szerencsére biztos távolságban. ","shortLead":"Nemrég haladt el mellettünk a 2,5 kilométer átmérőjű \"1998 OR2\" aszteroida – szerencsére biztos távolságban. ","id":"20200429_1998_or2_aszteroida_kisbolygo_fold_hold_tavolsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c599f194-a0d5-42f0-bd06-312742a6bcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_1998_or2_aszteroida_kisbolygo_fold_hold_tavolsag","timestamp":"2020. április. 29. 13:03","title":"Mutatunk egy ábrát, ilyen közel jött az előbb a Földhöz egy jókora aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tévedtek a szivárogtatók, amikor azt jósolták, idén vikinges témájú Assassin’s Creedet kapnak a játékosok. A Valhalla című részen 15 csapat munkálkodik.","shortLead":"Nem tévedtek a szivárogtatók, amikor azt jósolták, idén vikinges témájú Assassin’s Creedet kapnak a játékosok...","id":"20200430_assassins_creed_valhalla_trailer_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db15bf6d-5b1f-40ec-bd41-4179c3ac4a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_assassins_creed_valhalla_trailer_elozetes","timestamp":"2020. április. 30. 18:37","title":"Brutális új Assassin’s Creed készül, itt az első videó a Valhalláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és szórakoztatóipar területén dolgozók állását veszélyezteti leginkább a koronavírus-járvány.","shortLead":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és...","id":"20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b9aa-6ffe-4817-9b67-4218413be2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","timestamp":"2020. április. 30. 18:25","title":"A magyar munkahelyek közel fele veszélybe kerülhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Légiközlekedési szabálysértés gyanúja miatt nyomoznak a színész után.\r

