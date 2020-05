Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb8c4a-ae95-461b-814f-50346ffcb8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 06:47","title":"Négy újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket.","id":"20200512_koronavirus_nav_eger_vizilabda_szecsi_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a64d5c2-3f07-48c2-ae77-20d3bf515873","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_nav_eger_vizilabda_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 12. 13:47","title":"Szécsi Zoltán szerint csoda kellene az egri vízilabda-csapatok megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben két ellenzéki kerülettől másfél milliárd forintot vontak el, Nyíregyháza focicsapata örülhet.\r

","shortLead":"Miközben két ellenzéki kerülettől másfél milliárd forintot vontak el, Nyíregyháza focicsapata örülhet.\r

","id":"20200510_300_millio_forinttal_tamogatja_a_kormany_a_nyiregyhazi_edzokozpont_epiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f33d2d-bf04-4fe6-beaa-823db14fbef0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_300_millio_forinttal_tamogatja_a_kormany_a_nyiregyhazi_edzokozpont_epiteset","timestamp":"2020. május. 10. 19:25","title":"Elvonások? 300 milliót adott a kormány a nyíregyházi edzőközpontra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatvan megnövelt hatótávolságú légvédelmi rakéta esetleges eladását hagyta jóvá az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Hatvan megnövelt hatótávolságú légvédelmi rakéta esetleges eladását hagyta jóvá az amerikai külügyminisztérium.","id":"20200511_amerikai_legvedelmi_raketak_vasarlas_hadero_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addb8c97-0c7c-4900-b59b-efab5c1a7228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_amerikai_legvedelmi_raketak_vasarlas_hadero_usa","timestamp":"2020. május. 11. 09:36","title":"74 milliárd forintért vehet Magyarország amerikai légvédelmi rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok alkalmazottainak járó megélhetési támogatások kifizetését is.","shortLead":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok...","id":"20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f502c-bc7c-417a-9ed9-43936cf5f9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 11. 10:12","title":"Háromszorosára emelik az áfát Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfb03d3-539f-4201-a414-8c18eb0cb7ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint Magyarországon az egész világhoz képest sikeresen kezelik a járványt. Eddig 378-an vállalták azt, hogy letöltenek egy telefonos applikációt, hogy így ellenőrizzék, betartják-e a karantént.","shortLead":"Müller Cecília szerint Magyarországon az egész világhoz képest sikeresen kezelik a járványt. Eddig 378-an vállalták...","id":"20200511_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bfb03d3-539f-4201-a414-8c18eb0cb7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942bd92f-f8d4-4c64-a562-bd2e52c84566","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 11. 11:20","title":"Szerdán dönt a kormány arról, enyhítik-e a korlátozásokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]