Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai betegségmegelőzési központ szakértői egy ritkán előforduló, de annál veszélyesebb szövődményre figyelmeztetnek.\r

","shortLead":"Az amerikai betegségmegelőzési központ szakértői egy ritkán előforduló, de annál veszélyesebb szövődményre...","id":"20200515_koronavirus_fertozes_szovodmeny_gyerekek_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a294b7fc-67bf-4d48-bd2b-5681ec3216c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_koronavirus_fertozes_szovodmeny_gyerekek_betegseg","timestamp":"2020. május. 15. 10:17","title":"Súlyos gyulladásos szövődménye lehet a koronavírus-fertőzésnek gyerekekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698aed7-4bc7-46ac-a3ca-c752d2363afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már szerdán kiszivárgott, hogy az Epic Games webboltjából ezúttal a GTA 5-öt lehet majd letölteni egy héten át ingyen. Ennek köszönhetően magyar idő szerint délután ötre megteltek a szerverek, világszerte leállásról panaszkodtak a felhasználók.","shortLead":"Már szerdán kiszivárgott, hogy az Epic Games webboltjából ezúttal a GTA 5-öt lehet majd letölteni egy héten át ingyen...","id":"20200514_epic_store_500_hiba_gta_5_letoltes_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c698aed7-4bc7-46ac-a3ca-c752d2363afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f83ab7-6939-45f8-bbc3-cf352e00d2ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_epic_store_500_hiba_gta_5_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 14. 18:43","title":"Elment 60 perc úgy a ma délutánból, hogy fél Európa ezt a néhány képernyőt nézegette felváltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","shortLead":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","id":"20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e20ecc7-bbb3-4a98-a973-65f1b4be4e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","timestamp":"2020. május. 15. 05:41","title":"Még 1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így ünnepelnék meg, hogy vége a kijárási korlátozásoknak. ","shortLead":"Így ünnepelnék meg, hogy vége a kijárási korlátozásoknak. ","id":"20200515_ingyen_sor_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04efc1f-954a-4e89-bdbe-5c432e4964ce","keywords":null,"link":"/elet/20200515_ingyen_sor_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 12:46","title":"10 000 korsó ingyen sörre hívná meg a budapestieket egy kézműves sörfőzde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A pályázatokat május 29-től adhatják be a mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban technológiai fejlesztésekre.","shortLead":"A pályázatokat május 29-től adhatják be a mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban technológiai fejlesztésekre.","id":"20200514_tamogatas_kis_es_kozepvallalkozasok_technologiai_fejlesztesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9bbe0-b943-47d9-9484-499557a35cbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_tamogatas_kis_es_kozepvallalkozasok_technologiai_fejlesztesek","timestamp":"2020. május. 14. 07:50","title":"Cégek, figyelem: 50 milliárdos támogatásra lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró gyémántnál is keményebb.","shortLead":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró...","id":"20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170114e8-1eb2-4f74-b2d6-e1b8f68fb74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","timestamp":"2020. május. 14. 09:03","title":"Elkészült az új anyag: szabad szemmel nem látható, de még a gyémántnál is keményebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos amerikai politológus a HVG-nek. Szerinte Orbán Viktor üzleti köre számára nehéz időszak következik, amelyben nem tudják korlátlanul növelni vállalatcsoportjaikat a magyarországi külföldi cégek kárára. Bremmer állítja: Európában nem a magyar kormányfő a rendkívüli, hanem az unió képtelensége, hogy vele kezdjen valamit.","shortLead":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos...","id":"202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ce762-3faf-412a-845e-42618334ad32","keywords":null,"link":"/360/202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","timestamp":"2020. május. 15. 11:30","title":"Ian Bremmer: Ami eddig eltartotta Orbán körét, az nem lesz elég a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]