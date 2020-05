Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","shortLead":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","id":"20200512_korhaz_ferozes_nover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b287926-643e-46dd-a6e6-5fbf222c2ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_korhaz_ferozes_nover","timestamp":"2020. május. 12. 18:15","title":"RTL: Megfertőzte kollégáit két nővér, akik szájmaszk nélkül dolgoztak a Bajcsy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek szokásos évszaka még el sem kezdődött.","shortLead":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek...","id":"20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f6dbe3-6875-471d-98cf-8df95127b912","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","timestamp":"2020. május. 12. 05:27","title":"Katonai műveleteket indít Brazília az amazóniai esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","shortLead":"A vadonatúj Tesla Model 3 kormánya egyszerűen leesett a helyéről.","id":"20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c98af42d-b937-4e6b-8780-8bb2d7c00e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086a387-adc4-4548-b1da-949bdb7362df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Kicsit_tobb_mint_szepseghiba__kezeben_maradt_a_kormany_a_Teslatulajnak","timestamp":"2020. május. 13. 12:01","title":"Kicsit több mint szépséghiba – kezében maradt a kormány a Tesla-tulajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és családjaik kezét azonban nem akarják elengedni a munkatársak. Rövid időn belül digitális tábort fejlesztettek, amelyben komoly lehetőséget látnak a jövőre nézve is, azonban úgy számolnak, a költségvetésük idén felére eshet vissza. De nem csak ők vannak gondban, egy felmérés szerint a nonprofitok kétharmada rövid időn belül nem fog tudni fizetést adni a munkavállalói jelentős részének.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és...","id":"20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b334e-7163-4c07-952c-fd692e7df67f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","timestamp":"2020. május. 13. 12:13","title":"Bajba kerülhetnek a segíteni próbálók: jön a civilcsőd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok az álhír, a félrevezető információ. A Twitter újabb eszközt vet be ezek ellen: a címkéket.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok...","id":"20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae9427-7a22-4463-8ca8-90d0a096b648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Olyan sok a kamu, hogy egyre feltűnőbben figyelmeztet a koronavírusos félrevezetésekre a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","shortLead":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","id":"20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d675e6d3-03d4-4588-ba83-efe960445203","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","timestamp":"2020. május. 13. 06:41","title":"Eladó Paul Walker egykori régi és ritka Ford Mustangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb8c4a-ae95-461b-814f-50346ffcb8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 06:47","title":"Négy újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat kellett leállítani, máshol a kapcsolattartás módján kellett változtatni, de számos segítő szervezet maga is segítségre szorul. ","shortLead":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat...","id":"202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc13de68-ec31-4010-9724-36cd05a4dd83","keywords":null,"link":"/360/202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","timestamp":"2020. május. 12. 13:00","title":"Nehezen álltak át járványüzemmódba a segélyszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]