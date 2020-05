Évente 136 ezer tonna mikroműanyag kerülhet a levegőbe a tengeri párával – ezt állapította meg a skót Strathclyde Egyetem és a francia Toulouse-i Egyetem közös kutatása. A Plos One magazinban publikált tanulmány arra jutott, hogy a világ tengereiben lévő mikroműanyagból sokkal több kerül vissza a szárazföld fölötti levegőbe, mint amit eddig hittek.

A tanulmány egyik szerzője, Deonie Allen azt nyilatkozta a The Guardiannek: a tudomány egyik nagy kérdése volt az elmúlt években, hogy hova tűnik annak a műanyagnak a nagy része, amelyről tudjuk, hogy az óceánokba kerül. Azt nagyjából tudjuk, hogy mennyi műanyag kerül a folyókból az óceánokba – évi körülbelül 8 millió tonna –, de ha összeadjuk, hogy mennyit most ki a víz a partra, mennyi süllyed el, és mennyi lebeg tovább a vízen, akkor nem jön ki az összeg. A mostani kutatás erre adhatja meg a választ.

Azt már tudjuk, hogy a mikroműanyag terjed a levegőben és a vízben is. Most már azt is tudjuk, hogy a vízből is a levegőbe juthat – magyarázta.