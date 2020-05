Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e9b865c-6b03-4936-8a4f-248c526914cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak vidéken, de újra járhatunk koncertekre.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre csak vidéken, de újra járhatunk koncertekre.\r

\r

","id":"20200526_Kocsmakban_mar_lehetnek_elo_koncertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9b865c-6b03-4936-8a4f-248c526914cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca880d-bd39-4271-9383-216f34d8df39","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Kocsmakban_mar_lehetnek_elo_koncertek","timestamp":"2020. május. 26. 11:32","title":"Kocsmákban már lehetnek élő koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","shortLead":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","id":"20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b14c4c-53ad-4c6d-9f71-0f161417f6d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ec53ad-f408-4c81-ae42-23db54d76aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a kérdést mérlegelik épp a járvány sújtotta Nagy-Britanniában, miközben a kormány a bevándorlási szabályozás szigorítására készül.","shortLead":"Ezt a kérdést mérlegelik épp a járvány sújtotta Nagy-Britanniában, miközben a kormány a bevándorlási szabályozás...","id":"20200526_Migransok_nelkul_osszeomlanae_a_brit_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6ec53ad-f408-4c81-ae42-23db54d76aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6fe82d-b0f8-4c49-9466-258c1bb8da43","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Migransok_nelkul_osszeomlanae_a_brit_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 26. 10:23","title":"Migránsok nélkül összeomlana a brit egészségügy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koszorú- és csokorlopások mellett a rongálások is gyakoriak egy tótkomlósi temetőben. Kamerákkal tesznek ellene.","shortLead":"A koszorú- és csokorlopások mellett a rongálások is gyakoriak egy tótkomlósi temetőben. Kamerákkal tesznek ellene.","id":"20200526_totkomlos_otemeto_kamera_viraglopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af617d8-25d5-445f-8b55-f5a0a4896a15","keywords":null,"link":"/elet/20200526_totkomlos_otemeto_kamera_viraglopas","timestamp":"2020. május. 26. 07:47","title":"Bekameráznak egy vidéki temetőt a sorozatos viráglopások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","shortLead":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","id":"20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd02152-1309-4176-be00-16fb9616e7fd","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","timestamp":"2020. május. 25. 17:34","title":"Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5859ac-eb8c-4ef3-99be-2290f1031486","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mérete és nehézkes államapparátusa miatt India a világ egyik legsérülékenyebb országa a koronavírussal szemben. A példa nélküli katasztrófa esélyét növeli a gyenge egészségügyi rendszer és a politikai cinizmus.","shortLead":"Mérete és nehézkes államapparátusa miatt India a világ egyik legsérülékenyebb országa a koronavírussal szemben. A példa...","id":"202015__veszelyeztetett_india__spanyolnathamult__ridegseg__kozelgo_cunami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5859ac-eb8c-4ef3-99be-2290f1031486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b87dd38-2afc-493c-b5b5-4362277aeca5","keywords":null,"link":"/360/202015__veszelyeztetett_india__spanyolnathamult__ridegseg__kozelgo_cunami","timestamp":"2020. május. 26. 19:00","title":"A gyönge egészségügyi rendszerű Indiára rászakadhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért, mert nem volt kire bíznia a gyerekét.","shortLead":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért...","id":"20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fefab0-fdfe-4f5a-a5ac-11b4cdbe1602","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:20","title":"Nem volt kire bízni a gyereket, ezért kellett megszegni a karantént -–állítja a brit kormányfő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]